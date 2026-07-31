トナーリ「僕と妻はイタリアに戻ることを決めていた。でも、お金の問題で不可能だった」

「イングランドに残ることも選択肢の一つだった。そこで自分にとって、自分のキャリアにとって、自分の幸せにとって、そして家族にとって最善の解決策が見つかった。2クラブと話をしたけど、僕はトッテナムを選んだ。彼らが僕を獲得するために多額の資金を投じたことは分かっているし、支払われた金額は僕にプレッシャーを与える。でも、ニューカッスルが可能な限り最高の条件で合意に達してほしいと思っていたし、それに値するクラブだからね。 ユニークなファンを持つクラブで、セント・ジェームズ・パークで感じられる情熱と雰囲気は信じられないほど素晴らしい」