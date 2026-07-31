サンドロ・トナーリが胸の内を明かした。イタリア代表MFはニューカッスルへの別れ、そしてトッテナムを選ぶ決断におけるロベルト・デ・ゼルビの大きさについて語った。『BBC』が伝えたコメントは次の通り。 「ほかのクラブとも話をしていた。トッテナムだけではなかった。僕も妻も人生を変えたかったし、街も変えたかった。別のクラブもあったけれど、デ・ゼルビと話をして、10分で決断できた」
AAP
翻訳者：
トナーリ「僕と妻はイタリアに戻ることを決めていた。でも、お金の問題で不可能だった」
高すぎる移籍金設定
トナーリは、ロンドンで暮らすことが移籍を決断した理由のうち、わずか10％に過ぎなかったと認めた。そして移籍市場の舞台裏も明かしている。「僕と妻はイタリアに戻ることを決めていた。でも、お金の問題で不可能だった」。さらに、セリエAで自分を求めていたクラブは自身の給与を支払うことはできても、移籍金を払えるところはなかったと説明した。
ニューカッスルに感謝
「イングランドに残ることも選択肢の一つだった。そこで自分にとって、自分のキャリアにとって、自分の幸せにとって、そして家族にとって最善の解決策が見つかった。2クラブと話をしたけど、僕はトッテナムを選んだ。彼らが僕を獲得するために多額の資金を投じたことは分かっているし、支払われた金額は僕にプレッシャーを与える。でも、ニューカッスルが可能な限り最高の条件で合意に達してほしいと思っていたし、それに値するクラブだからね。 ユニークなファンを持つクラブで、セント・ジェームズ・パークで感じられる情熱と雰囲気は信じられないほど素晴らしい」
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