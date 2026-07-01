以前から噂されていたトナリのトッテナム移籍が正式に発表された。デ・ゼルビ監督率いるクラブは、本人とニューカッスルとの契約詳細で合意した。





スカイ・スポーツによると、スパーズは本人とニューカッスルとの交渉をすべて完了させた。





マテウス・ヌネスが9200万ユーロでウェストハムへ移籍してから24時間後、トッテナムは1億ユーロ超でこの取引を成立させ、イタリアサッカーの新記録を樹立する。