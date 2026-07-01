サンドロ・トナリのトッテナム移籍が正式に決定。ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるクラブへ加入する。





スカイ・スポーツによると、スパーズは本人とニューカッスルとの交渉を完了。ファブリツィオ・ロマーノは2日、トンアリが家族とロンドンへ飛び、メディカルチェックを受けると伝えた。





マテウス・フェルナンデスが9200万ユーロでウェストハムへ移籍してから24時間後、トッテナムは1億ユーロ超でこの取引を成立させ、イタリアサッカーの新記録を樹立する。