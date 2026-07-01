サンドロ・トナリのトッテナム移籍が正式に決定。ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるクラブへ加入する。
スカイ・スポーツによると、スパーズは本人とニューカッスルとの交渉を完了。ファブリツィオ・ロマーノは2日、トンアリが家族とロンドンへ飛び、メディカルチェックを受けると伝えた。
マテウス・フェルナンデスが9200万ユーロでウェストハムへ移籍してから24時間後、トッテナムは1億ユーロ超でこの取引を成立させ、イタリアサッカーの新記録を樹立する。
サンドロ・トナリのトッテナム移籍が正式に決定。ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるクラブへ加入する。
スカイ・スポーツによると、スパーズは本人とニューカッスルとの交渉を完了。ファブリツィオ・ロマーノは2日、トンアリが家族とロンドンへ飛び、メディカルチェックを受けると伝えた。
マテウス・フェルナンデスが9200万ユーロでウェストハムへ移籍してから24時間後、トッテナムは1億ユーロ超でこの取引を成立させ、イタリアサッカーの新記録を樹立する。
マグパイズに最初のオファーを拒否された後も、トッテナムはマンチェスター・シティの存在を念頭に置きつつ交渉を続けた。
スパーズは交渉を加速させ、再オファーを提示。ここ数時間でニューカッスルと巨額移籍金で合意した。スカイ・スポーツによると、総額は約1億1600万ユーロ（固定9250万ポンド＋ボーナス750万ポンド）。
ロベルト・デ・ゼルビが重要な役割を果たした。イタリア代表のこの選手は、かねてよりデ・ゼルビと良好な関係を築いてきた。
また、トナリの移籍も注目されている。年俸はニューカッスルの800万ユーロから、トッテナムでは手取り1200万ユーロに増額の見込みだ。
マグパイズのユニフォームでは110試合10ゴール。2025年にはカラバオ・カップを制した。
メディカルチェックと正式発表が残っているが、この金額が確定すればトナリは移籍金1億ユーロを超えた初のイタリア人選手となり、史上最高年俸のイタリア人選手になる。
現在の最高額は2025年夏にアタランタからアル・カディシアへ6850万ユーロで移籍したマテオ・レテギだ。
トナリの移籍を除いた、史上最高年俸のイタリア人サッカー選手ランキングは以下の通り：
1位：マテオ・レテギ（アタランタ→アル・カディヤ、6850万ユーロ）
2) サンドロ・トナリ - ミランからニューカッスルへ、5890万ユーロ
3) ジョルジーニョ - ナポリからチェルシーへ、5700万ユーロ
4) ジャンルイジ・ブッフォン - パルマからユヴェントスへ 5288万ユーロ（旧リラ換算）
5) クリスティアン・ヴィエリ - ラツィオからインテルへ、4648万ユーロ（旧リラ換算）
6) リッカルド・カラフィオリ - ボローニャからアーセナルへ、4500万ユーロ
7) マルコ・ヴェラッティ - PSGからアル・アラビへ、4500万ユーロ
8) フェデリコ・キエーザ - フィオレンティーナからユヴェントスへ、4460万ユーロ
9）レオナルド・ボヌッチ（ユヴェントス→ミラン、4200万ユーロ）
10) フェデリコ・ベルナルデスキ - フィオレンティーナからユヴェントスへ、4000万ユーロ
トナリのトッテナム移籍は、ミランにも朗報だ。
ミランは、ニューカッスルへの移籍契約で利益の10％と連帯拠出金を受け取る権利を留保しており、その総額は約1000万ユーロに上る。