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CM grafica Tonali 16 9Getty Images

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トナリは本日、トッテナムでメディカルチェック。移籍金は1億超で、イタリア人最高年俸となる。ミランも笑顔。

トッテナム
サンドロ・トナーリ
ニューカッスル
移籍情報
ロベルト・デ・ゼルビ

最終詳細がまとまり、元ブレシア・ミランMFがイタリアサッカー史上最高移籍金でトッテナムへ。デ・ゼルビ監督の下へ加入する。

サンドロ・トナリのトッテナム移籍が正式に決定。ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるクラブへ加入する。


スカイ・スポーツによると、スパーズは本人とニューカッスルとの交渉を完了。ファブリツィオ・ロマーノは2日、トンアリが家族とロンドンへ飛び、メディカルチェックを受けると伝えた。


マテウス・フェルナンデスが9200万ユーロでウェストハムへ移籍してから24時間後、トッテナムは1億ユーロ超でこの取引を成立させ、イタリアサッカーの新記録を樹立する。

  • 合意の詳細

    マグパイズに最初のオファーを拒否された後も、トッテナムはマンチェスター・シティの存在を念頭に置きつつ交渉を続けた。


    スパーズは交渉を加速させ、再オファーを提示。ここ数時間でニューカッスルと巨額移籍金で合意した。スカイ・スポーツによると、総額は約1億1600万ユーロ（固定9250万ポンド＋ボーナス750万ポンド）。

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  • デ・ゼルビの要因とトナリの獲得

    ロベルト・デ・ゼルビが重要な役割を果たした。イタリア代表のこの選手は、かねてよりデ・ゼルビと良好な関係を築いてきた。


    また、トナリの移籍も注目されている。年俸はニューカッスルの800万ユーロから、トッテナムでは手取り1200万ユーロに増額の見込みだ。


    マグパイズのユニフォームでは110試合10ゴール。2025年にはカラバオ・カップを制した。

  • トナーリはイタリア人選手として史上最高年俸を得る。

    メディカルチェックと正式発表が残っているが、この金額が確定すればトナリは移籍金1億ユーロを超えた初のイタリア人選手となり、史上最高年俸のイタリア人選手になる


    現在の最高額は2025年夏にアタランタからアル・カディシアへ6850万ユーロで移籍したマテオ・レテギだ。

  • 最も高価なイタリア人ランキング

    トナリの移籍を除いた、史上最高年俸のイタリア人サッカー選手ランキングは以下の通り：


    1位：マテオ・レテギ（アタランタ→アル・カディヤ、6850万ユーロ）

    2) サンドロ・トナリ - ミランからニューカッスルへ、5890万ユーロ

    3) ジョルジーニョ - ナポリからチェルシーへ、5700万ユーロ

    4) ジャンルイジ・ブッフォン - パルマからユヴェントスへ 5288万ユーロ（旧リラ換算）

    5) クリスティアン・ヴィエリ - ラツィオからインテルへ、4648万ユーロ（旧リラ換算）

    6) リッカルド・カラフィオリ - ボローニャからアーセナルへ、4500万ユーロ

    7) マルコ・ヴェラッティ - PSGからアル・アラビへ、4500万ユーロ

    8) フェデリコ・キエーザ - フィオレンティーナからユヴェントスへ、4460万ユーロ

    9）レオナルド・ボヌッチ（ユヴェントス→ミラン、4200万ユーロ）

    10) フェデリコ・ベルナルデスキ - フィオレンティーナからユヴェントスへ、4000万ユーロ

  • ミランも勝利

    トナリのトッテナム移籍は、ミランにも朗報だ。


    ミランは、ニューカッスルへの移籍契約で利益の10％と連帯拠出金を受け取る権利を留保しており、その総額は約1000万ユーロに上る。

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