トッテナムは移籍市場で猛烈な勢いを見せ、サンドロ・トナリの獲得を数時間以内に成立させる見込みだ。昨日、ウェストハムからマテウス・フェルナンデスを9200万ユーロで完全移籍で獲得したばかりだが、スカイ・スポーツによると、ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームへの元ミランMF加入手続きが佳境を迎えているという。
Calciomercato
翻訳者：
トナリはトッテナム移籍まであと一歩。最新オファーは約1億ユーロで、ニューカッスルの承認待ち。
再出発
2000年生まれのこの選手にはマンチェスター・シティのエンツォ・マレスカも関心を示している。トッテナムは交渉を急ぎ、ニューカッスルに新たなオファーを提示した。 当初の8000万～9000万ユーロは却下されたが、今回の1億ユーロ前後ではニューカッスルの要求を満たし、成立の可能性が高い。
デ・ゼルビの決定的な活躍
スカイ・スポーツによると、サンドロ・トナリはトッテナム移籍に極めて近づいており、クラブは現所属クラブの肯定的な回答を楽観視している。 交渉ではデ・ゼルビ監督が鍵を握る。トンアリはイタリア代表で監督と良好な関係を築いてきた。また、ロンドンのクラブが提示した高額年俸も後押しする。現在ニューカッスルで800万ユーロの年俸が、手取り1200万ユーロに増額される見込みだ。 マグパイズのユニフォームで110試合に出場し10得点を挙げ、2025年のカラバオ・カップ獲得に貢献した。