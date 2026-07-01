トナリはトッテナム移籍まであと一歩。最新オファーは約1億ユーロで、ニューカッスルの承認待ち。

スカイ・スポーツによると、サンドロ・トナリはトッテナム移籍に極めて近づいており、クラブは現所属クラブの肯定的な回答を楽観視している。 交渉ではデ・ゼルビ監督が鍵を握る。トンアリはイタリア代表で監督と良好な関係を築いてきた。また、ロンドンのクラブが提示した高額年俸も後押しする。現在ニューカッスルで800万ユーロの年俸が、手取り1200万ユーロに増額される見込みだ。 マグパイズのユニフォームで110試合に出場し10得点を挙げ、2025年のカラバオ・カップ獲得に貢献した。