トナリはデ・ゼルビ監督の就任に同意したが、ニューカッスルは1億1500万を要求している

イングランド移籍市場で注目のサンドロ・トナリ。ニューカッスルで3シーズンを過ごしたイタリア人MFは、デ・ゼルビ監督が率いるトッテナムの最優先ターゲットだ。





スパーズは本人と大筋合意しているが、ニューカッスルを説得する必要がある。9500万ユーロの初オファーは拒否された。マンチェスター・シティも1億～1億500万ユーロを提示する構えだ。 ニューカッスルは移籍金を1億1500万ユーロ以上と設定。さらにクラブはアーセナルとブルーノ・ギマランイスの移籍交渉も進めている。



