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CM grafica Tonali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

トナリはデ・ゼルビ監督の就任に同意したが、ニューカッスルは1億1500万を要求している

サンドロ・トナーリ
移籍情報
ニューカッスル
トッテナム

イタリア人MFはトッテナム移籍に前向きだが、両クラブは合意に至っていない。

イングランド移籍市場で注目のサンドロ・トナリニューカッスルで3シーズンを過ごしたイタリア人MFは、デ・ゼルビ監督が率いるトッテナムの最優先ターゲットだ。


スパーズは本人と大筋合意しているが、ニューカッスルを説得する必要がある。9500万ユーロの初オファーは拒否された。マンチェスター・シティも1億～1億500万ユーロを提示する構えだ。 ニューカッスルは移籍金を1億1500万ユーロ以上と設定。さらにクラブはアーセナルとブルーノ・ギマランイスの移籍交渉も進めている。


  • この移籍が成立すれば、トナリはマテオ・レテギの6850万ユーロを超え、史上最高額のイタリア人選手となる。また、2023年に5890万ユーロでミランからニューカッスルへ移籍した自身の記録も更新する。


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