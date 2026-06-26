トナリはデ・ゼルビ監督の就任に同意したが、ニューカッスルは1億1500万を要求している

イングランド移籍市場で注目のサンドロ・トナリ。ニューカッスルで3シーズンを過ごしたイタリア人MFは、デ・ゼルビ監督が率いるトッテナムの最優先ターゲットだ。
スパーズは本人と大筋合意しているが、ニューカッスルを説得する必要がある。9500万ユーロの初オファーは拒否された。マンチェスター・シティも1億～1億500万ユーロを提示する構えだ。 ニューカッスルは移籍金を1億1500万ユーロ以上と設定。さらにクラブはアーセナルとブルーノ・ギマランイスの移籍交渉も進めている。
イングランド移籍市場で注目のサンドロ・トナリ。ニューカッスルで3シーズンを過ごしたイタリア人MFは、デ・ゼルビ監督が率いるトッテナムの最優先ターゲットだ。
スパーズは本人と大筋合意しているが、ニューカッスルを説得する必要がある。9500万ユーロの初オファーは拒否された。マンチェスター・シティも1億～1億500万ユーロを提示する構えだ。 ニューカッスルは移籍金を1億1500万ユーロ以上と設定。さらにクラブはアーセナルとブルーノ・ギマランイスの移籍交渉も進めている。
この移籍が成立すれば、トナリはマテオ・レテギの6850万ユーロを超え、史上最高額のイタリア人選手となる。また、2023年に5890万ユーロでミランからニューカッスルへ移籍した自身の記録も更新する。