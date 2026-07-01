以前から噂されていたトナリのトッテナム移籍が正式に発表された。デ・ゼルビ監督率いるクラブは、本人とニューカッスルとの契約詳細で合意に達した。
スカイ・スポーツによると、スパーズは本人とニューカッスルとの間で全条件を合意した。
マテウス・ヌネスが9200万ユーロでウェストハムへ移籍してから24時間後、トッテナムは1億ユーロ超でこの取引を成立させ、イタリアサッカーの新記録を樹立する。
以前から噂されていたトナリのトッテナム移籍が正式に発表された。デ・ゼルビ監督率いるクラブは、本人とニューカッスルとの契約詳細で合意に達した。
スカイ・スポーツによると、スパーズは本人とニューカッスルとの間で全条件を合意した。
マテウス・ヌネスが9200万ユーロでウェストハムへ移籍してから24時間後、トッテナムは1億ユーロ超でこの取引を成立させ、イタリアサッカーの新記録を樹立する。
マグパイズに最初のオファーを拒否された後も、トッテナムはマンチェスター・シティの存在を念頭に置きつつ交渉を続けた。
スパーズは交渉を急ぎ、再オファーを提示。数時間以内にニューカッスルと巨額移籍金で合意した。スカイ・スポーツによると、総額は約1億1600万ユーロ（固定9250万ポンド＋ボーナス750万ポンド）。
ロベルト・デ・ゼルビが重要な役割を果たした。イタリア代表の彼は、かねてよりデ・ゼルビと良好な関係を築いてきた。
また、トナリの移籍も注目されている。年俸はニューカッスル時代の800万ユーロから、トッテナムでは手取り1200万ユーロに増額される見込みだ。
マグパイズのユニフォームで110試合10得点を記録し、2025年にはカラバオ・カップを制した。
メディカルチェックと正式発表が残っているが、この金額が確定すればトナリは移籍金1億ユーロを超えた初のイタリア人選手となり、史上最高年俸のイタリア人選手になる。
現在の最高額は2025年夏、アタランタからアル・カディシアへ6850万ユーロで移籍したマテオ・レテギだ。
トナリの移籍を除いた、史上最高年俸のイタリア人サッカー選手ランキングは以下の通り：
1位：マテオ・レテギ（アタランタ→アル・カディシア、6850万ユーロ）
2) サンドロ・トナリ - ミランからニューカッスルへ、5890万ユーロ
3) ジョルジーニョ - ナポリからチェルシーへ、5700万ユーロ
4) ジャンルイジ・ブッフォン - パルマからユヴェントスへ、5288万ユーロ（旧リラ換算）
5) クリスティアン・ヴィエリ - ラツィオからインテルへ、46.48百万ユーロ（旧リラ換算）
6）リッカルド・カラフィオリ - ボローニャからアーセナルへ、4500万ユーロ
7) マルコ・ヴェラッティ - PSGからアル・アラビへ、4500万ユーロ
8) フェデリコ・キエーザ - フィオレンティーナからユヴェントスへ、4460万ユーロ
9）レオナルド・ボヌッチ（ユヴェントス→ミラン、4200万ユーロ）
10) フェデリコ・ベルナルデスキ - フィオレンティーナからユヴェントスへ、4000万ユーロ
トナリのトッテナム移籍は、ミランにも朗報だ。
ミランは、ニューカッスルへの移籍契約で利益の10％と連帯拠出金を受け取る権利を留保しており、その総額は約1000万ユーロに上る。