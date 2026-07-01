以前から噂されていたトナリのトッテナム移籍が正式に発表された。デ・ゼルビ監督率いるクラブは、本人とニューカッスルとの契約詳細で合意に達した。





スカイ・スポーツによると、スパーズは本人とニューカッスルとの間で全条件を合意した。





マテウス・ヌネスが9200万ユーロでウェストハムへ移籍してから24時間後、トッテナムは1億ユーロ超でこの取引を成立させ、イタリアサッカーの新記録を樹立する。