クリスティアーノ・ロナウドが2得点を挙げたことはさておき、 彼は第27節において、ペナルティエリア内での巧みな動き、試合の流れを読む能力とスペースを活かす卓越したセンス、そして相手の守備を崩しチームメイトにチャンスを創出する明確な役割により、サウジ・ロシェンリーグの最も注目すべきスターとして脚光を浴びた。これにより、彼は再び自身の技術的な価値とピッチ内での決定的な影響力を証明した。

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ポルトガル人スターの活躍は得点にとどまらず、チームの攻撃を牽引する姿にも及んだ。試合を通じて、理想的なポジショニングやボールのない動きで相手ゴールに絶えず脅威を与え続け、試合の流れを変える決定的な存在となった。

この素晴らしいパフォーマンスは、ロナウドがロシェンリーグでの通算100試合出場を達成したタイミングと重なった。この数字は、加入以来の彼の継続性と多大な影響力を如実に物語っている。このキャリアの中で97ゴールを記録し、短期間のうちに同大会の歴史上最も傑出したスターの一人としての地位を確固たるものにした。