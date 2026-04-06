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トップ20ランキング：ロナウドがトニーの王座を奪取…マニはケニオニスと並ぶ

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ポルトガルのレジェンドが再び頂点に返り咲く

ロシェン・プロリーグ第27節では、数多くの注目すべき出来事があったが、その中でも特に際立っていたのは、怪我から回復したアル・ナスルのキャプテン、ポルトガルのレジェンド、クリスティアーノ・ロナウドの復帰だった。

アル・ナセルはアル・ナジュマに5-2で勝利した一方、アル・ヒラルはホームでアル・タワーンと2-2の引き分けに終わり、アル・アハリはダムクに3-0で完勝した。

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また、イッティハドはアル・ハズムに1-0で勝利した一方、アル・カディシアはアル・イッファトとの東部ダービーで2-3で敗れた。


  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    今大会のスター

    「クワラ」の編集部は、ロナウドをロシェン・リーグ第27節のMVPに選出しました。彼は驚異的なパフォーマンスを見せ、他の選手たちを圧倒しました。

    ロナウドは、アル・カディシアのメキシコ人FWジュリアン・キニョネス、アル・タワフのアンデレ・ジェロット、そしてアル・イッティハドのアブドゥルラフマン・アル・アブードらを抑えての選出となった。


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  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    なぜロナウドが選ばれたのか？

    クリスティアーノ・ロナウドが2得点を挙げたことはさておき、 彼は第27節において、ペナルティエリア内での巧みな動き、試合の流れを読む能力とスペースを活かす卓越したセンス、そして相手の守備を崩しチームメイトにチャンスを創出する明確な役割により、サウジ・ロシェンリーグの最も注目すべきスターとして脚光を浴びた。これにより、彼は再び自身の技術的な価値とピッチ内での決定的な影響力を証明した。

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    ポルトガル人スターの活躍は得点にとどまらず、チームの攻撃を牽引する姿にも及んだ。試合を通じて、理想的なポジショニングやボールのない動きで相手ゴールに絶えず脅威を与え続け、試合の流れを変える決定的な存在となった。

    この素晴らしいパフォーマンスは、ロナウドがロシェンリーグでの通算100試合出場を達成したタイミングと重なった。この数字は、加入以来の彼の継続性と多大な影響力を如実に物語っている。このキャリアの中で97ゴールを記録し、短期間のうちに同大会の歴史上最も傑出したスターの一人としての地位を確固たるものにした。

  • 20個注文

    「クワラ」は以前、アラブ最大のスポーツサイトの編集者たちの選定に基づき、厳密な累積評価を通じてシーズンを通じてのベスト20選手を選出したと発表していた。

    これは同コンテストの2シーズン目にあたり、第1シーズンでは、ロナウドとの熾烈な争いの末、サイト編集者と読者の共同投票により、サレム・アル・ドスリが受賞を果たした。

    週間ベストイレブンに選出された選手には累積ランキングにおいて1ポイントずつ付与され、週間最優秀選手には3ポイントが与えられる。

    ロナウドが「今週のスター」に選出されたことで、彼は21ポイントを獲得し、アル・アハリ・ジェッダのスターであるイングランド人選手イヴァン・トニーと並んで首位に立った。


    クリスティアーノ・ロナウド

    21ポイント

    1

    イヴァン・トニー

    21ポイント

    2

    ジョアン・フェリックス

    18得点

    3

    カリム・ベンゼマ

    15得点

    4

    サディオ・マネ

    12ポイント

    5

    ルーベン・ネヴェス

    12ポイント

    6

    ジュリアン・ケニオニス

    11ポイント

    7

    テオ・エルナンデス

    10得点

    8

    リヤド・マフレズ

    10ポイント

    9

    ミレンコヴィッチ＝サヴィッチ

    7ポイント

    10

    サレム・アル・ドスリ

    5ポイント

    11

    ロジャース・マルティネス

    5ポイント

    12

    カレド・クレイバリー

    5ポイント

    13

    ムラド・バトナ

    4ポイント

    14

    コスタス・フォルトゥニス

    4ポイント

    15

    ヤニック・カラスコ

    4ポイント

    16

    モハメド・シマカン

    4ポイント

    17

    マルセロ・ブロゾヴィッチ

    3ポイント

    18

    ウェンダーソン・ガリーノ

    3ポイント

    19

    キングスリー・クーマン

    3ポイント

    20

  • トップ20ロシェン第27節のベストイレブン

    ゴールキーパー

    マイソン（タアウーン）：アル・ヒラル戦で2失点を喫したものの、ペナルティエリア内からのシュート3本を含む計6本のシュートを阻止し、今節最も活躍したゴールキーパーだった。

    ディフェンス

    アンドレ・ジェロット（タアワーン）：ヒラル戦で素晴らしいパフォーマンスを見せ、プロキャリア初となる2ゴールを記録した。

    アフメド・ヒジャジ（ニウム）：今節最も際立ったディフェンダーの一人であり、11回の守備的貢献を記録した。シュートを4本ブロックし、4回のクリア、5回のボール奪取を行い、地上および空中での対人勝負で4回勝利した。

    ジャック・ヘンドリー（アル・イッタファク）：アル・カディシア戦で守備と攻撃の両面で好プレーを見せ、ゴールを決めてベストイレブンに選出された。

    中盤

    ファビニョ（アル・イッティハド）：今シーズンのチームの不振にもかかわらず、引き続き素晴らしいパフォーマンスを見せている。中盤で守備の要となり、ディアビの退場後は特に多大な貢献を果たした。

    ジヤード・アル・ジュハニ（アル・アハリ）：ヴァレンティン・アタンガの欠場を見事にカバーし、あらゆる面で完璧な試合を展開。前線へのパスやキーパスの成功率は93％に達した。

    アブドゥルラフマン・アルアブード（アル・イッティハド）：途中出場ながら、アル・ハズム戦で唯一のゴールを決め、チームを辛勝へと導いた。

    ハッタン・バハブリ（アル・ハルード）：今シーズンも好調を維持し、見事なプレーで2アシストを記録した。


    攻撃

    サディオ・マニ（アル・ナスル）：アル・ナジュマ戦で2ゴールを挙げ、完璧な試合を展開。卓越した戦術的役割を果たし、アル・ナスルの勝利に大きく貢献した。

    クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）：怪我からの復帰後、身体的にも技術的にも素晴らしいパフォーマンスを見せ、文句なしのマン・オブ・ザ・マッチとなった。

    ケニオニス（アル・カディシア）：2ゴールを決め、イヴァン・トニーと並んで26ゴールでロシェン・リーグの得点ランキング首位に立った。