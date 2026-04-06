トップ20ランキング：ロナウドがトニーの王座を奪取…マニはケニオニスと並ぶ

ゴールキーパー
マイソン（タアウーン）：アル・ヒラル戦で2失点を喫したものの、ペナルティエリア内からのシュート3本を含む計6本のシュートを阻止し、今節最も活躍したゴールキーパーだった。
ディフェンス
アンドレ・ジェロット（タアワーン）：ヒラル戦で素晴らしいパフォーマンスを見せ、プロキャリア初となる2ゴールを記録した。
アフメド・ヒジャジ（ニウム）：今節最も際立ったディフェンダーの一人であり、11回の守備的貢献を記録した。シュートを4本ブロックし、4回のクリア、5回のボール奪取を行い、地上および空中での対人勝負で4回勝利した。
ジャック・ヘンドリー（アル・イッタファク）：アル・カディシア戦で守備と攻撃の両面で好プレーを見せ、ゴールを決めてベストイレブンに選出された。
中盤
ファビニョ（アル・イッティハド）：今シーズンのチームの不振にもかかわらず、引き続き素晴らしいパフォーマンスを見せている。中盤で守備の要となり、ディアビの退場後は特に多大な貢献を果たした。
ジヤード・アル・ジュハニ（アル・アハリ）：ヴァレンティン・アタンガの欠場を見事にカバーし、あらゆる面で完璧な試合を展開。前線へのパスやキーパスの成功率は93％に達した。
アブドゥルラフマン・アルアブード（アル・イッティハド）：途中出場ながら、アル・ハズム戦で唯一のゴールを決め、チームを辛勝へと導いた。
ハッタン・バハブリ（アル・ハルード）：今シーズンも好調を維持し、見事なプレーで2アシストを記録した。
攻撃
サディオ・マニ（アル・ナスル）：アル・ナジュマ戦で2ゴールを挙げ、完璧な試合を展開。卓越した戦術的役割を果たし、アル・ナスルの勝利に大きく貢献した。
クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）：怪我からの復帰後、身体的にも技術的にも素晴らしいパフォーマンスを見せ、文句なしのマン・オブ・ザ・マッチとなった。
ケニオニス（アル・カディシア）：2ゴールを決め、イヴァン・トニーと並んで26ゴールでロシェン・リーグの得点ランキング首位に立った。