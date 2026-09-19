バイエルン・ミュンヘンがアリアンツ・アレーナでウニオン・ベルリンに7-0の圧勝を収める中、マイケル・オリーズは圧巻のパフォーマンスを披露した。フランス人ウインガーは3ゴールを記録し、ハリー・ケインのこの日2点目をお膳立てする浮き球のアシストも決めた。
その個人としての圧倒的な輝きにより、サポーターによるマン・オブ・ザ・マッチ投票では驚異の88％を獲得した。
このプレーは、このウインガーが欧州サッカー界で最も破壊力のあるワイドアタッカーの一人へと急速に進化していることを印象づけた。
バイエルン・ミュンヘンがアリアンツ・アレーナでウニオン・ベルリンに7-0の圧勝を収める中、マイケル・オリーズは圧巻のパフォーマンスを披露した。フランス人ウインガーは3ゴールを記録し、ハリー・ケインのこの日2点目をお膳立てする浮き球のアシストも決めた。
その個人としての圧倒的な輝きにより、サポーターによるマン・オブ・ザ・マッチ投票では驚異の88％を獲得した。
このプレーは、このウインガーが欧州サッカー界で最も破壊力のあるワイドアタッカーの一人へと急速に進化していることを印象づけた。
試合後に語った指揮官ヴァンサン・コンパニは、舞台裏でのオリーセの献身を称賛し、トップレベルの結果には絶え間ない規律が必要だと強調した。さらに、ウインガーの華麗なフィニッシュは、練習場でのたゆまぬ反復の直接的な成果だと指摘した。
またコンパニは、この圧巻のパフォーマンスがオクトーバーフェストの祝賀に向かうファンにとって完璧な贈り物になったと冗談交じりに語った。
「マイケルがあのゴールを決めたが、ああしたシュートについてはトレーニングでかなり多くの取り組みをしてきた」とコンパニは述べた。「トップ選手には才能以上のものも必要だ。その裏には多くの努力がある」
チームメートのジャマル・ムシアラも指揮官の見解に同調し、試合を通して続いたチームの執拗なプレッシングと高い運動量を称賛した。先制点を決めた後、オリーセの1点目もアシストしたムシアラは、かなり久しぶりに90分間プレーし切れたことへの喜びも口にした。
また、こうした強度を維持することが、あらゆる大会でのバイエルンの目標達成に不可欠だと強調した。
「こういう勝利には多くの努力が必要だ」とムシアラは説明した。「僕たちはそれを今日示したし、最後の1分まで多くのエネルギーを注ぎ続けた。どの試合でも、90分間を通してそれが必要なんだ」
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オリーセの衝撃的な好調ぶりは、国内戦線と欧州での日程を戦うバイエルンに絶大な戦術的弾みをもたらしている。チャンスを創出し、自ら仕留める能力をシームレスに発揮できるこのウインガーの存在は、コンパニの攻撃システムに危険な新たな側面を加えた。
ムシアラのようなチームメートも並んで好調を維持するなか、オリーセはバイエルンのタイトル獲得を目指す戦いで決定的な役割を果たす存在になりそうだ。
バイエルンは今後の試合に目を向け、ハイペースな基準を維持することを狙っている。