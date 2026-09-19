バイエルン・ミュンヘンがアリアンツ・アレーナでウニオン・ベルリンに7-0の圧勝を収める中、マイケル・オリーズは圧巻のパフォーマンスを披露した。フランス人ウインガーは3ゴールを記録し、ハリー・ケインのこの日2点目をお膳立てする浮き球のアシストも決めた。

その個人としての圧倒的な輝きにより、サポーターによるマン・オブ・ザ・マッチ投票では驚異の88％を獲得した。

このプレーは、このウインガーが欧州サッカー界で最も破壊力のあるワイドアタッカーの一人へと急速に進化していることを印象づけた。