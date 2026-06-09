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トップレフェリーが米国入国禁止により、ワールドカップ出場を逃す見通し。
移民問題を巡る対立が、歴史的人事を阻んだ。
2025年CAF年間最優秀男子審判員はフロリダ到着直後に拘束され、本国に送還されたため現在トルコで足止めされている。米国入国管理局は送還理由を公表していないが、現行政策下でソマリアへの渡航は依然として厳しく制限されている。これを受けソマリアサッカー連盟は、同審判員が有効な書類と外交旅券を所持していたと主張し、緊急申し立てを行った。
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運営委員会が大会不参加を正式決定
国際サッカー連盟（FIFA）は米国国境警備当局と協議し、当該審判員の大会での立場を早急に明確にした。FIFAは声明で「審判員のオマル・アブドゥルカディール・アルタン氏が米国への入国を拒否されたため、2026年FIFAワールドカップでのトレーニングと審判業務に従事できなくなったことを確認した。
FIFAはビザ発給を含む入国管理には関与しておらず、当局からアルタン氏の状況に変更はないと通知を受けた。どの申請者にビザを発給し入国を許可するかは、開催国政府が決定する。」
政治当局が国境に関する決定を擁護
この出場停止処分は、拡大中の国際大会で実施される厳格な入国審査を巡り、大きな政治議論を呼んだ。政府は外国人選手やスタッフの円滑な入国を保証していたが、国境警備当局はアフリカ人審判の資格に強硬な姿勢を示した。
これに対しホワイトハウス・ワールドカップ対策本部のアンドルー・ジュリアーニ責任者はBBCワールドサービスに「詳細は言えないが、税関・国境警備隊の判断は正しく、支持する」と述べた。
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オフィシャル、今後の大会復帰を目指す
個人的な挫折にもかかわらず、このFIFA審判員はアフリカネイションズカップでの活躍が評価され、国際審判界で高い評価を維持している。選出された残り51人の審判員は、木曜の開幕戦に向け北米で集中キャンプを継続中だ。
アルタン氏は今後の展望について次のように語った。「FIFAとCAFの支援に感謝し、今後も審判レベルを維持できるよう努力する。サッカー関係者のメッセージに感謝し、同僚たちのワールドカップでの成功を祈っている。将来また一緒に試合を担当できる日を楽しみにしている。」