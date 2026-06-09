トップレフェリーが米国入国禁止により、ワールドカップ出場を逃す見通し。

国際サッカー連盟（FIFA）は米国国境警備当局と協議し、当該審判員の大会での立場を早急に明確にした。FIFAは声明で「審判員のオマル・アブドゥルカディール・アルタン氏が米国への入国を拒否されたため、2026年FIFAワールドカップでのトレーニングと審判業務に従事できなくなったことを確認した。

FIFAはビザ発給を含む入国管理には関与しておらず、当局からアルタン氏の状況に変更はないと通知を受けた。どの申請者にビザを発給し入国を許可するかは、開催国政府が決定する。」