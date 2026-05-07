ファブリツィオ・ロマーノによると、アラバの代理人ピニ・ザハヴィ氏は数日間にわたってミラノに滞在し、関心を持つクラブと交渉を行った。その様子は彼のXアカウントに投稿された。
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トップリーグへの移籍がすでに視野に入っているのか？ デビッド・アラバの代理人はすでに交渉に入っている模様。
どのクラブかは不明だ。ザハヴィの3日間の滞在は、アラバだけでなく、同じ代理人を雇うレヴァンドフスキのためでもあったとされる。
バルセロナでの将来は依然不透明で、ACミランとユヴェントスが来季獲得に興味を示しているという。
- AFP
アラバはレアル・マドリードを去る可能性が高い。
アラバはレアル・マドリードとの契約が満了し、更新はほぼない。元バイエルン・ミュンヘンのディフェンダーは、今季慢性的なふくらはぎの怪我で出場が限られ、万全でも先発機会は少なかった。
2023-24シーズンは公式戦14試合に出場し、415分間プレーした。2021年の加入以来、通算130試合で5得点9アシストを記録している。
33歳の彼の去就は未定だ。ロマーノ氏はYouTubeで「アラバにはサウジアラビアやMLSなど多くの選択肢がある。注目すべき選手で、複数クラブが関心を持っている」と語った。イタリアも選択肢の一つだという。