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David Alaba Real Madrid 2026Getty Images
Christian Guinin

翻訳者：

トップリーグへの移籍がすでに視野に入っているのか？ デビッド・アラバの代理人はすでに交渉に入っている模様。

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デビッド・アラバは来夏、新天地を探す見込みだ。代理人はすでに交渉に入っている。

ファブリツィオ・ロマーノによると、アラバの代理人ピニ・ザハヴィ氏は数日間にわたってミラノに滞在し、関心を持つクラブと交渉を行った。その様子は彼のXアカウントに投稿された。

  • どのクラブかは不明だ。ザハヴィの3日間の滞在は、アラバだけでなく、同じ代理人を雇うレヴァンドフスキのためでもあったとされる。

    バルセロナでの将来は依然不透明で、ACミランとユヴェントスが来季獲得に興味を示しているという。

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    アラバはレアル・マドリードを去る可能性が高い。

    アラバはレアル・マドリードとの契約が満了し、更新はほぼない。元バイエルン・ミュンヘンのディフェンダーは、今季慢性的なふくらはぎの怪我で出場が限られ、万全でも先発機会は少なかった。

    2023-24シーズンは公式戦14試合に出場し、415分間プレーした。2021年の加入以来、通算130試合で5得点9アシストを記録している。

    33歳の彼の去就は未定だ。ロマーノ氏はYouTubeで「アラバにはサウジアラビアやMLSなど多くの選択肢がある。注目すべき選手で、複数クラブが関心を持っている」と語った。イタリアも選択肢の一つだという。

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