アラバはレアル・マドリードとの契約が満了し、更新はほぼない。元バイエルン・ミュンヘンのディフェンダーは、今季慢性的なふくらはぎの怪我で出場が限られ、万全でも先発機会は少なかった。

2023-24シーズンは公式戦14試合に出場し、415分間プレーした。2021年の加入以来、通算130試合で5得点9アシストを記録している。

33歳の彼の去就は未定だ。ロマーノ氏はYouTubeで「アラバにはサウジアラビアやMLSなど多くの選択肢がある。注目すべき選手で、複数クラブが関心を持っている」と語った。イタリアも選択肢の一つだという。