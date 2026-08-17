リバプールは日曜、アンフィールドで行われたコモ戦に2-0で勝利し、夏の準備を締めくくった。しかし、このスコアはキャラガーにとって根本的な問題を覆い隠すものではなかった。リバプールは守備の安定性という点で不安定なプレシーズンを過ごしており、直近5試合の親善試合では合計18ゴールが生まれ、その内訳は得点9、失点9だった。

『The Overlap Fan Debate』で、Sky Betとの提携のもとで語ったキャラガーは、現在の体制を痛烈に批判した。「リバプールは今季、興味深い存在になる」と元DFは述べた。「どうなるのか、どんな選手を獲得するのか、そして今季をどう戦っていくのかを見るのが楽しみだ。

「リバプールはピッチ上に攻撃的な選手が多すぎる。ただ前に突っ込んでいきたいだけなんだ。そして今季のリバプールのプレシーズンでも同じで、ただのバスケットボールの試合になっている。トップチームであんなサッカーをするところはない。私は信じられない」



