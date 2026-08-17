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「トップチームであんなサッカーをするところはない！」 ジェイミー・キャラガー氏が“バスケットボール”のようなリヴァプールを酷評、アンドニ・イラオラ時代の幕開けは戦術的混乱に
アンフィールドでの戦術的な懸念
リバプールは日曜、アンフィールドで行われたコモ戦に2-0で勝利し、夏の準備を締めくくった。しかし、このスコアはキャラガーにとって根本的な問題を覆い隠すものではなかった。リバプールは守備の安定性という点で不安定なプレシーズンを過ごしており、直近5試合の親善試合では合計18ゴールが生まれ、その内訳は得点9、失点9だった。
『The Overlap Fan Debate』で、Sky Betとの提携のもとで語ったキャラガーは、現在の体制を痛烈に批判した。「リバプールは今季、興味深い存在になる」と元DFは述べた。「どうなるのか、どんな選手を獲得するのか、そして今季をどう戦っていくのかを見るのが楽しみだ。
「リバプールはピッチ上に攻撃的な選手が多すぎる。ただ前に突っ込んでいきたいだけなんだ。そして今季のリバプールのプレシーズンでも同じで、ただのバスケットボールの試合になっている。トップチームであんなサッカーをするところはない。私は信じられない」
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イラオラの哲学
キャラガーによると、イラオラはユルゲン・クロップ体制下でクラブの代名詞となったハイテンポでアグレッシブなプレッシングスタイルを再び持ち込むため、マージーサイドに招かれた。より慎重なアプローチが支持を得られず、今夏の早い段階でアルネ・スロットが解任された後、クラブ上層部は元ボーンマス監督のイラオラに「ヘビーメタル」のアイデンティティー回復を託した。
キャラガーは、自身の戦術的な立場を改めて示しつつ、この監督人事の理由を説明した。キャラガーは「リバプールにイラオラを招いた理由のひとつは、彼が『クロップ』のフットボールをするからだ。多くのタイトルを獲得してきたからでもなく、ビッグクラブを率いてきたからでもない。彼のチームはプレスをかけ、エネルギッシュだ。それが我々の求めるフットボールなんだ」と述べた。
選手たちへの責任
リバプールは今週日曜のプレミアリーグ開幕戦でニューカッスルと対戦するが、素早く順応することがチームに求められる中、選手団へのプレッシャーは高まっている。興味深いことに、リバプールの今季最初の6試合はすべて、この夏に新監督を任命したチームとの対戦であり、独特の競争環境が生まれている。
その伝説的DFは、結果がついてこなければ、どこに責任があるのかをファンはすぐに見極めるだろうと示唆した。キャラガー氏は「何が起きるかと言えば、そしてそれはどのクラブでも起きることだが、サイクルになる。リバプールでは今、ほぼ選手たちが責めを負う段階に来ている。ファンは高エネルギーのフットボールを求めていて、それを持ち込んだ監督がいる。だから、それをやらないなら、それは君たち（選手）の責任だ。だから、いや、それはイラオラの責任にはならない」と語った。
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困難な継承
この移行は、これまでの体制が築いた高い基準によって、さらに複雑になっている。スロットは最初の27試合で23勝を挙げたものの、その根底にある戦術的な変化はクラブの長期的な健全性のために必要だと見なされていた。
移籍市場はまだ開いており、キャラガーが現状で欠けていると感じている中盤のフィルター役と守備規律を補うさらなる補強が加わることへの期待は残っている。現時点でアンフィールドのファンは、イラオラが自身の高エネルギーなフットボールが本当にヨーロッパのエリートチームの中で通用することを証明しようとする中、多得点の試合と戦術的実験が続くシーズンに備えている。
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