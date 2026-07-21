Getty Images Sport
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トップスは、ワールドカップ決勝での驚きの再会を受け、幼いラミン・ヤマルを抱くリオネル・メッシの象徴的な写真を「1-of-1」トレーディングカードにした。
象徴的な画像がトレーディングカードに
トップス社は、メッシが幼いヤマルを抱きかかえる有名な写真を印刷した「1枚限りの」トレーディングカードを発売すると発表した。このカードは、今年後半に発売予定の「トップス・スタジアム・クラブ UCC」ボックスに封入される。日曜日のワールドカップ決勝でヤマルがスペインの1-0勝利に貢献し、メッシ率いるアルゼンチンを破ったことで、この写真に再び注目が集まった。
- AFP
メッシ、感動的な再会を振り返る
ワールドカップ決勝前、メッシが語ったことでこの写真はさらに注目された。メッシがバルセロナに所属していた頃、ユニセフの募金キャンペーンで撮影されたもので、ヤマルが頭角を現すずっと前のことだった。
ESPNの取材にメッシは「あの写真は信じられないほど素晴らしい」と語った。「彼がまだ赤ん坊の頃に一緒に写真を撮ったんだ。今、僕たち二人がワールドカップに出場しているなんて、信じられないことだよ」
チャリティー撮影から歴史へ
チャリティー写真撮影から始まったこの出来事は、サッカー界で最も印象的な巡り合わせの一つとなった。バルセロナで数え切れないタイトルを獲得しレジェンドとなったメッシ。同じクラブで成長しスペイン代表のスターになったヤマル。ワールドカップ決勝での二人の対決は、世代間のバトンタッチを象徴する瞬間だった。
- Getty Images Sport
両スターは今、未来を見据えている
2026年W杯決勝は、メッシにとって代表での最後の試合になる見込みだ。39歳の彼は、この大会で代表を引退すると見られている。2人はチームが戦った全8試合に出場し、一時休息に入る。 ヤマルは2026-27シーズン開幕に合わせバルセロナへ、メッシはMLS再開に合わせてインター・マイアミへそれぞれ復帰する。
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