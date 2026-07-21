トップス社は、メッシが幼いヤマルを抱きかかえる有名な写真を印刷した「1枚限りの」トレーディングカードを発売すると発表した。このカードは、今年後半に発売予定の「トップス・スタジアム・クラブ UCC」ボックスに封入される。日曜日のワールドカップ決勝でヤマルがスペインの1-0勝利に貢献し、メッシ率いるアルゼンチンを破ったことで、この写真に再び注目が集まった。







