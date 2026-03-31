バイエルンは昨日の月曜日、今シーズン限りで契約が満了するゲレイロとの契約を更新しないことを発表した。これにより、多才なポルトガル人選手は、3年間在籍したミュンヘンを去ることになる。

「ラファとの時間を心から感謝したい。ピッチ上でラファは常に頼りになる存在だったし、彼のようなキャラクターはどのロッカールームでもチームを豊かにしてくれる」と、FCBのスポーツディレクター、マックス・エベルは声明で述べた。「彼との話し合いは良好で、信頼と理解に満ちていた。今は彼と共に、夏までの目標に集中している。共に、まだ成し遂げたいことがたくさんある。」

ゲレイロは2023年夏、当時のトーマス・トゥヘル監督が獲得を希望した選手として、ボルシア・ドルトムントから移籍金なしでバイエルンに移籍した。ドイツの最多優勝クラブでは十分な出場機会を得たものの、ドルトムントでの全盛期のようなパフォーマンスを継続的に発揮することはできなかった。最近ではヴィンセント・コンパニ監督の下で起用される機会がほとんどなく、主にベンチを温める日々を送っていた。