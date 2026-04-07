フランスの新聞『レキップ』によると、ここ数週間でクラブと選手の間の交渉は著しく活発化しているという。現在、合意まであと一歩のところまで来ており、あとは最後の細部を詰めるだけだという。
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トップクラブが相次いで断られたと報じられている！リヴァプールは守備の要との契約延長に向け動いている模様
コナテがリヴァプールとどのくらいの期間契約を結ぶかは、この報道からは明らかではないが、少なくともリヴァプールが、この守備の要の移籍金なしでの退団を未然に防ぐことは確実のようだ。結局のところ、26歳のコナテは、シーズン終了後に契約が満了するため、移籍金なしでこのプレミアリーグのクラブを去ることができたはずだった。
契約延長が実現すれば、ここ数ヶ月間コナテの獲得に関心を示していたとされる数多くの欧州トップクラブも、その望みを断たれることになる。とりわけレアル・マドリードは、このセンターバックを最優先の獲得候補としていたと言われている。
レアル・マドリードでは、今夏、長年にわたり守備の要となってきたダヴィド・アラバとアントニオ・リュディガーの2人がチームを去る可能性がある。オーストリア人選手の退団は契約満了に伴いほぼ確実と見られているが、同じく契約が満了するドイツ代表選手の将来については、まだ不透明な状況だ。
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バイエルンもコナテ獲得の争いに加わる見込み
その間、バイエルン・ミュンヘンも、守備の要であるダヨ・ウパメカノの退団を防ぐため、コナテの獲得に名乗りを上げていたとされる。しかしその後、このフランス人選手はドイツの記録的優勝クラブとの契約を延長した。
コナテは2021年からリヴァプールでプレーしており、当時はRBライプツィヒから4000万ユーロの移籍金でリヴァプールに移籍した。今シーズンはアルネ・スロット監督の下で常にレギュラーとして起用されており、全大会通算42試合に出場し、2得点を記録している。
リヴァプールFCのイブラヒマ・コナテ：2025/26シーズンの成績データ
コンテスト
試合
ゴール
イエローカード
プレミアリーグ
29
1
6
チャンピオンズリーグ
8
1
-
FAカップ
4
-
1
コミュニティ・シールド
1
-
1