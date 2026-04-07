コナテがリヴァプールとどのくらいの期間契約を結ぶかは、この報道からは明らかではないが、少なくともリヴァプールが、この守備の要の移籍金なしでの退団を未然に防ぐことは確実のようだ。結局のところ、26歳のコナテは、シーズン終了後に契約が満了するため、移籍金なしでこのプレミアリーグのクラブを去ることができたはずだった。

契約延長が実現すれば、ここ数ヶ月間コナテの獲得に関心を示していたとされる数多くの欧州トップクラブも、その望みを断たれることになる。とりわけレアル・マドリードは、このセンターバックを最優先の獲得候補としていたと言われている。

レアル・マドリードでは、今夏、長年にわたり守備の要となってきたダヴィド・アラバとアントニオ・リュディガーの2人がチームを去る可能性がある。オーストリア人選手の退団は契約満了に伴いほぼ確実と見られているが、同じく契約が満了するドイツ代表選手の将来については、まだ不透明な状況だ。