ユヴェントスはドイツ代表アンジェロ・スティラーの獲得を水面下で進めている。ドイツ紙『ビルト』によると、VfBシュトゥットガルトの司令塔は今夏最優先ターゲットで、再建の中心と期待される。
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トップクラブが熱望するアンジェロ・スティラー。今夏、電撃移籍か。
ポータルサイト「Tuttomercatoweb」によると、ユヴェントスはスティラー獲得へ具体的な動きを見せ、クラブ関係者と代理人が既に会談したという。ただし、両クラブ間の接触はまだない。
スティラーは、VfBシュトゥットガルトで監督兼後援者のセバスティアン・ホーネス氏の下、中心選手として活躍。2023年の降格プレーオフ残留以来、チームの成功を象徴する存在だ。 翌夏、ホッフェンハイムから約500万ユーロで加入し、ブンデスリーガ屈指のボランチに成長、ドイツ代表にも選ばれた。彼はバイエルン二軍時代にもホーネスと成功を収めている。
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レアル・マドリードはクロースの後継候補にシュティラーをリストアップ。VfBは巨額の移籍金を要求している。
スティラーの活躍とVfBの好成績（リーグ2位、DFBポカール優勝）で、多くの名門クラブが注目している。昨夏にはレアル・マドリードへの移籍が濃厚だった。トニ・クロースの引退とルカ・モドリッチのACミラン移籍で、レアルはゲームメーカーが不足していたからだ。 プレミアリーグのチェルシーも関心を示している。
スティラーは2028年までの契約に3650万ユーロの違約金条項を盛り込むが、クラブは200万ユーロで買い取れるため、交渉で有利に立ち回れる。
『Sport Bild』によると、VfBは5000万ユーロ以上の移籍金を希望。この額を用意できるのは、チャンピオンズリーグ出場権を得るユベントスくらいだ。現在4位のユベントスは好スタートを切ったものの、コモやローマとはわずか3ポイント差しかない。
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VfBシュトゥットガルトはスティラーの後任候補をすでにリストアップしている。
スティラーが来夏VfBを去る場合、シュトゥットガルトはFCサウサンプトンのU-21代表カスパー・ヤンダーを後継候補に考えている。ヤンダーは昨夏1200万ユーロでニュルンベルクから移籍し、現在もプレミアリーグ昇格を争うセインツでプレーする23歳だ。
残り4節で勝ち点76の5位。2位との直接昇格圏は4ポイント差で、プレーオフ進出が現実的だ。ヤンダーはチームの主力だが、3月初め以降9試合中4試合でベンチに留まっている。
アンジェロ・スティラー：統計データと成績
クラブ 試合 ゴール アシスト VfBシュトゥットガルト 129 7 27 TSGホッフェンハイム 52 4 3 FCバイエルンII 50 1 8