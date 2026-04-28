トップクラブが熱望するアンジェロ・スティラー。今夏、電撃移籍か。

スティラーの活躍とVfBの好成績（リーグ2位、DFBポカール優勝）で、多くの名門クラブが注目している。昨夏にはレアル・マドリードへの移籍が濃厚だった。トニ・クロースの引退とルカ・モドリッチのACミラン移籍で、レアルはゲームメーカーが不足していたからだ。 プレミアリーグのチェルシーも関心を示している。

スティラーは2028年までの契約に3650万ユーロの違約金条項を盛り込むが、クラブは200万ユーロで買い取れるため、交渉で有利に立ち回れる。

『Sport Bild』によると、VfBは5000万ユーロ以上の移籍金を希望。この額を用意できるのは、チャンピオンズリーグ出場権を得るユベントスくらいだ。現在4位のユベントスは好スタートを切ったものの、コモやローマとはわずか3ポイント差しかない。