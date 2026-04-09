トップクラブが攻勢に出る：レオン・ゴレツカ、バイエルン退団後に破格のオファーを受ける見込み

報道によると、ミランはゴレツカ（31歳）に3年契約を提示し、年俸500万ユーロ（総額1500万ユーロ）を支払う方針だ。これは契約期間が短い他クラブのオファーを大幅に上回る。

ただし、まだ決定はしていない。交渉がスムーズに進めば合意も近いが見通しは立っていない。ゴレツカは現在、バイエルンで3冠を目指すシーズンに集中している。

ゴレツカ本人も「他のトップクラブから関心を持たれたのは光栄だが、今シーズンはバイエルンで終える決断をした。今年は全タイトルを獲得できると100％確信している」と語っている。