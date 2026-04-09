イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ACミランはドイツ代表選手獲得へ動き出し、極めて魅力的な条件を提示している。
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トップクラブが攻勢に出る：レオン・ゴレツカ、バイエルン退団後に破格のオファーを受ける見込み
報道によると、ミランはゴレツカ（31歳）に3年契約を提示し、年俸500万ユーロ（総額1500万ユーロ）を支払う方針だ。これは契約期間が短い他クラブのオファーを大幅に上回る。
ただし、まだ決定はしていない。交渉がスムーズに進めば合意も近いが見通しは立っていない。ゴレツカは現在、バイエルンで3冠を目指すシーズンに集中している。
ゴレツカ本人も「他のトップクラブから関心を持たれたのは光栄だが、今シーズンはバイエルンで終える決断をした。今年は全タイトルを獲得できると100％確信している」と語っている。
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複数のトップクラブがゴレツカのフリー移籍に関心を示している
ドイツの最多優勝クラブでの彼の在籍期間は今夏で終わる。1月末、バイエルンはゴレツカとの契約更新をしないことを正式に発表した。移籍金は発生しない。
ミラン以外にも、アーセナル、フェネルバフチェ、ユヴェントス、アトレティコ・マドリード、ナポリ、インテル・ミラノが新天地として噂された。
ゴレツカは2018年にシャルケ04からバイエルンへ移籍。近年は退団報道が度々あったが、クラブへの忠誠を貫き、歴代監督の下で着実に結果を残してきた。 今季はコンパニ監督の下、公式戦39試合に出場し2ゴール2アシストを記録している。
レオン・ゴレツカ：統計データとパフォーマンスデータ
クラブ
試合
ゴール
アシスト
FCバイエルン
303
48
50
シャルケ04
147
19
16
VfLボーフム
36
4
8