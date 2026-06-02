スポーツディレクターのオーレ・ブック氏は「フェリックスは来シーズンも我々のためにプレーする。それが明確な計画だ」と述べた。ンメチャの売却不可について問われると、「彼はドイツ屈指の中盤選手であり、ヨーロッパでも引けを取らない。戦術上極めて重要だ」と語った。

ただしスカイによると、25歳の彼がBVBに残るかには依然として疑問符が残る。イングランドのクラブから好条件のオファーがあれば、本人が早期移籍を望む可能性もある。

イングランドではマンチェスター・シティのユースで育ったため、プレミアリーグ移籍は彼のキャリア目標の一つだ。 また、ドルトムントはCLでの早期敗退で1700万ユーロの予算不足が生じ、前年比で3000万ユーロの収入減となったため、巨額オファーを拒みにくい状況だ。