スカイの報道によると、ニューカッスル・ユナイテッド、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティは、3月にドルトムントと2030年まで契約延長したドイツ代表選手の代理人と依然接触している。
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トップクラブがスター選手に接触中！BVBは夏に主力選手を失うのか？
スポーツディレクターのオーレ・ブック氏は「フェリックスは来シーズンも我々のためにプレーする。それが明確な計画だ」と述べた。ンメチャの売却不可について問われると、「彼はドイツ屈指の中盤選手であり、ヨーロッパでも引けを取らない。戦術上極めて重要だ」と語った。
ただしスカイによると、25歳の彼がBVBに残るかには依然として疑問符が残る。イングランドのクラブから好条件のオファーがあれば、本人が早期移籍を望む可能性もある。
イングランドではマンチェスター・シティのユースで育ったため、プレミアリーグ移籍は彼のキャリア目標の一つだ。 また、ドルトムントはCLでの早期敗退で1700万ユーロの予算不足が生じ、前年比で3000万ユーロの収入減となったため、巨額オファーを拒みにくい状況だ。
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BVBは2026年夏、フェリックス・ンメチャの移籍で主導権を握る。
とはいえ、現時点ではBVBがやや有利だ。契約延長時に設定されたンメチャの契約解除条項は2027年から有効で、金額は8000万ユーロだという。 その1年後には移籍金は7000万ユーロに下がる見込みだ。つまり今夏に獲得を狙うクラブは、1億ユーロ近い金額を提示する必要がある。
火曜日、ンメチャは米国・カナダ・メキシコ開催のワールドカップへドイツ代表と出発。直近のパフォーマンスから、本大会ではナーゲルスマン監督が彼をパブロヴィッチと並べて中盤のスタメン起用すると見込まれる。 W杯で好パフォーマンスを見せれば市場価値はさらに上昇し、獲得を目指すクラブも増えそうだ。
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フェリックス・ンメチャはBVBで大きな挫折を味わったが、W杯のレギュラー入りを目指して努力している。
NmechaはW杯でより大きな役割を担うため、ブンデスリーガのシーズン中も終了後も努力を続けた。3月には最終合宿と代表発表を目前に膝の外側靭帯を断裂し、出場が危ぶまれた。 しかしリハビリは順調で、シーズン中にピッチに復帰し、代表入りを果たした。最終節後、彼はポルトガルのアルガルヴェへ飛び、個人プログラムで最終調整を行った。
代表監督は公式メンバー発表の席で「フェリックスは、このポジションでいつか世界最高の選手になるための資質をすべて備えたトッププレイヤーだ」と語った。