このポルトガル人選手は母国ベンフィカ・リスボンに復帰すると長らく見られていたが、ユヴェントス・トリノが介入する可能性が出てきた。
Getty Images
翻訳者：
トップクラブがまだ介入するか？ FCバイエルンのスター選手の移籍が未決の状態に
ポルトガルの新聞『A Bola』によると、ユヴェントスはすでに守備的MFパルヒニャにオファーを提示した。31歳のパルヒニャはキャリア最後の大型契約となる可能性もあり、慎重に選択肢を検討している。
一方、ベンフィカも依然として争奪戦に残っており、最も有力な候補と見なされている。しかし、バイエルン・ミュンヘンとの具体的な交渉は、現時点ではまだ行われていない。バイエルンは2000万～2500万ユーロの移籍金を想定しているのに対し、ベンフィカはレンタル移籍後に買い取りオプションが付く形を望んでいるようだ。さらに、同クラブはパルヒニャに年俸約300万ユーロ（手取り）を支払う用意があるとも報じられている。 ACミランも争奪戦に参入したとの噂がある。
- Getty Images Sport
スポルティングとトッテナムが敗退：ジョアン・パルヒニャスの今後はいかに？
最近、スポルティング・リスボンへの復帰が取り沙汰されていた。 公式戦95試合に出場した古巣は再獲得に関心だったが、バイエルンの移籍金要求額で合意に至らなかった。昨季レンタルでプレーしたトッテナムも、サンドロ・トナリやマテウス・フェルナンデスを高額で獲得したため再契約は難しい。
ミュンヘンで長期的に活躍する見通しはなく、加入から2年で再び去る可能性が高まっている。
ジョアン・パルヒニャスのバイエルンでの一章は、多額の損失を伴う誤解として幕を閉じた
パルヒニャは2024年夏、5100万ユーロでFCフルハムからFCバイエルンへ移籍したが、ミュンヘンで定位置を確保できなかった。在籍中、公式戦25試合に出場したものの、ほとんどが途中出場だった。
より多くの実戦経験を積むため、昨夏500万ユーロのレンタル料でトッテナム・ホットスパーへ貸し出された。買い取りオプションがあったが、スパーズは低調なシーズンを終え、降格を辛うじて免れたため完全移籍を見送った。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。