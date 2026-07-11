ポルトガルの新聞『A Bola』によると、ユヴェントスはすでに守備的MFパルヒニャにオファーを提示した。31歳のパルヒニャはキャリア最後の大型契約となる可能性もあり、慎重に選択肢を検討している。

一方、ベンフィカも依然として争奪戦に残っており、最も有力な候補と見なされている。しかし、バイエルン・ミュンヘンとの具体的な交渉は、現時点ではまだ行われていない。バイエルンは2000万～2500万ユーロの移籍金を想定しているのに対し、ベンフィカはレンタル移籍後に買い取りオプションが付く形を望んでいるようだ。さらに、同クラブはパルヒニャに年俸約300万ユーロ（手取り）を支払う用意があるとも報じられている。 ACミランも争奪戦に参入したとの噂がある。