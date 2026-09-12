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「トップクラブから声がかかることは決してない」 ジェイミー・キャラガーがマイケル・キャリックを痛烈評価、リヴァプールのレジェンドはマンチェスター・ユナイテッド指揮官を「暫定的」な解決策と位置づける
キャラガー、キャリックのエリートとしての立ち位置に疑問呈す
オールド・トラッフォードでの正式就任を巡り、キャラガーが痛烈な見解を示したことで、キャリックは厳しい視線にさらされている。キャリックは昨季、ルベン・アモリムの解任を受けてチームの窮地を救う形で指揮を執ると、就任後16試合で11勝を挙げるなど十分な成果を示し、2年契約を勝ち取った。
『テレグラフ』のコラムで、元リヴァプールDFはマンチェスターの現在の指導体制についての評価を遠慮なく述べた。キャラガーは「私の感覚では、ユナイテッドのファンは概ねキャリックを続投させる決断を理解し、賛同している。一方で、クラブを再びプレミアリーグやチャンピオンズリーグ制覇へ導く長期的な答えであってほしいと願っているものの、世界の他の人々はそれを疑っている。
「多くの人にとって、キャリックは名前こそ違えど、いまだに暫定的な解決策のように感じられる。2027年夏にスーパーコーチがやって来るまで、オールド・トラッフォードの鍵を託されているだけだというわけだ。もちろん、キャリック本人はそうは見ていないだろうが、振り払うのが難しい見方がいくつかある」
- AFP
再び浮上したスールシャールとの比較
この識者は、キャリックと元チームメイトのオレ・グンナー・スールシャールを直接比較した。スールシャールも同様に、暫定指揮官としての成功を経て正式契約を勝ち取り、その後最終的には解任されている。キャラガーは、クラブのレジェンドという立場がなければ、どちらも世界のフットボール界で最も名誉ある仕事の一つに就く候補とは見なされなかったはずだと主張している。
さらに分析を続けたキャラガーは、次のように述べた。「彼は、オレ・グンナー・スールシャールが正式に監督就任した時と同じように、オールド・トラッフォードの外でも見られている。そもそも彼らが暫定監督の役割を任された理由は、クラブの偉大な存在としての立場にあった。一度結果を出せば、長期的にうまくいく機会を与えるのは、理にかなっていて感情面でも自然な選択だった。
「だが、そのことによって変わらない事実がある。コーチとしての履歴書だけを見れば、彼らがイングランドやヨーロッパの他のトップクラブから声をかけられることは決してなかっただろうし、正式契約を提示する価値を判断する際に考慮されるような感傷的な結びつきも、他クラブには存在しなかっただろう」
投資とシーズン序盤の苦戦
キャリックは、チームが複数の戦線で戦えるようにするため、夏の移籍市場で手厚い支援を受けた。マンチェスター・ユナイテッドは総額1億4000万ポンドの大型投資を承認し、ユーリ・ティーレマンス、カルロス・バレバ、アンドレイ・サントスらを獲得して中盤の選択肢を強化した。
ユナイテッドは開幕戦で昇格組のハル・シティに0-2でまさかの敗戦を喫し、この結果によってキャリックには即座にファンとメディアの双方からプレッシャーがかかった。その後、イプスウィッチ・タウンとの接戦を制し、エヴァートンとは消化不良のドローに持ち込んで、わずかながら立て直しには成功している。しかし、安定感を欠くパフォーマンスは、キャラガーのような懐疑的な声を沈黙させるにはほとんど至っていない。
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今後、極めて重要な試練が待ち受けている
国内での不安定な戦いぶりはあったものの、ユナイテッドはチャンピオンズリーグ初戦でアゼルバイジャンの初出場クラブ、サバフFKに説得力ある勝利を収め、スカッドに秘められた可能性をのぞかせた。ただ、キャリックの手腕が本当に問われるのは、今週末のマンチェスター・ダービーという高い緊張感に包まれた舞台である。
地元のライバル相手に敗れれば、キャラガーが言及した「スーパーコーチ」たちよりキャリックは一段劣るという見方が、さらに強まるだけだ。2027年がlooomingする中、オールド・トラフォードでのあらゆる結果は、長期的な存続可能性という視点から見られている。
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