この識者は、キャリックと元チームメイトのオレ・グンナー・スールシャールを直接比較した。スールシャールも同様に、暫定指揮官としての成功を経て正式契約を勝ち取り、その後最終的には解任されている。キャラガーは、クラブのレジェンドという立場がなければ、どちらも世界のフットボール界で最も名誉ある仕事の一つに就く候補とは見なされなかったはずだと主張している。

さらに分析を続けたキャラガーは、次のように述べた。「彼は、オレ・グンナー・スールシャールが正式に監督就任した時と同じように、オールド・トラッフォードの外でも見られている。そもそも彼らが暫定監督の役割を任された理由は、クラブの偉大な存在としての立場にあった。一度結果を出せば、長期的にうまくいく機会を与えるのは、理にかなっていて感情面でも自然な選択だった。

「だが、そのことによって変わらない事実がある。コーチとしての履歴書だけを見れば、彼らがイングランドやヨーロッパの他のトップクラブから声をかけられることは決してなかっただろうし、正式契約を提示する価値を判断する際に考慮されるような感傷的な結びつきも、他クラブには存在しなかっただろう」



