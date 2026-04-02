トップクラスの才能を持つニコロ・トレソルディは、3つのトップリーグから選べるという贅沢な選択肢に直面している

この才能あるストライカーはイタリアで生まれ、幼少期の一部をそこで過ごした。その後、13歳の時にドイツのハノーファーへ移住した。 2022年からはドイツのパスポートを取得しており、現在はドイツ代表（ディ・マンシャフト）のユース代表としてもプレーしている。イタリアとドイツのパスポートに加え、母がアルゼンチン出身であることから、アルゼンチンのパスポートも保有している。

トレソルディはこれまで常にドイツのユース代表でプレーしており、U-19、そして現在はU-21に所属している。ドイツ紙『BILD』の報道によると、アルゼンチンサッカー協会はすでに選手とその家族に接触し、彼を説得しようとしているという。この場合、アルゼンチンがイタリアやドイツに先んじる可能性もある。











