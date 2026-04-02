ニコロ・トレソルディは、代表としてどの国のユニフォームを着るかという重大な決断を迫られている。現在21歳のこのフォワードは、クラブ・ブルージュで好調なプレーを見せており、複数の強豪国から注目を集めている。
AFP
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トップクラスの才能を持つニコロ・トレソルディは、3つのトップリーグから選べるという贅沢な選択肢に直面している
この才能あるストライカーはイタリアで生まれ、幼少期の一部をそこで過ごした。その後、13歳の時にドイツのハノーファーへ移住した。 2022年からはドイツのパスポートを取得しており、現在はドイツ代表（ディ・マンシャフト）のユース代表としてもプレーしている。イタリアとドイツのパスポートに加え、母がアルゼンチン出身であることから、アルゼンチンのパスポートも保有している。
トレソルディはこれまで常にドイツのユース代表でプレーしており、U-19、そして現在はU-21に所属している。ドイツ紙『BILD』の報道によると、アルゼンチンサッカー協会はすでに選手とその家族に接触し、彼を説得しようとしているという。この場合、アルゼンチンがイタリアやドイツに先んじる可能性もある。
これら3つの強豪国の中から選ぶのは容易ではないだろう。トレソルディはまだ最終的な決断を下していないが、先日、イタリア代表でのプレーに関心があることを示唆した。このストライカーの獲得に興味を示す国々だけでなく、彼を注視しているクラブも存在する。 トレソルディはすでに何度かACミランとの関連が報じられている。このイタリアの強豪クラブは、最近シャルル・デ・ケテラールやアルドン・ジャシャリを獲得したこともあり、クラブ・ブルージュとは以前から取引がある。
トレソルディは今シーズン、これまでにベルギーのクラブで48試合に出場している。その中で17ゴール、5アシストを記録している。