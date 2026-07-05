トップからの電話、ニューヨークでの会談：ドイツサッカー連盟（DFB）はユルゲン・クロップに全力を注いでいる――しかし、ある一件がレッドブルの怒りを買ったようだ

ドイツサッカー連盟（DFB）幹部とクロップ氏、およびその代理人マルク・コジッケ氏による初会談は、来週ニューヨークで開催される予定だ。クロップ氏はドイツ代表の次期監督候補で、7月中旬のW杯終了まで同地に滞在する。彼はMagentaTVのテレビ解説者として大会を追っている。

クロップ氏は番組出演中に代表監督への関心を表明し、DFBとの初期協議も認めた。DFBがナゲルスマン監督の辞任を公表した際、クロップ氏との接触も明らかにしたが、Skyによると、彼の所属先では「全員が快く思っていない」という。 クロップは2029年末までレッドブルと契約している。

クロップは最近、レッドブルが代表監督就任を妨げないだろうと楽観視。RBライプツィヒ監査役会会長オリバー・ミンツラフとの話し合いも予定している。 すでにメッセージでやり取りもしている。彼が邪魔をすることはないだろうと期待している。私は19か月間在籍した。それは非常に充実した時間だった。理想を言えば、最終的には勝者ばかりになるはずだ。レッドブルもこの件を円満に収めなければならない」とクロップは語った。