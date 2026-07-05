スカイの報道によると、ドイツサッカー連盟（DFB）のベルント・ノイエンドルフ会長は土曜、クロップ監督の所属先レッドブルと初の協議のため電話した。両者が合意に至るにはまだ「数日」かかると見込まれる。
翻訳者：
トップからの電話、ニューヨークでの会談：ドイツサッカー連盟（DFB）はユルゲン・クロップに全力を注いでいる――しかし、ある一件がレッドブルの怒りを買ったようだ
ドイツサッカー連盟（DFB）幹部とクロップ氏、およびその代理人マルク・コジッケ氏による初会談は、来週ニューヨークで開催される予定だ。クロップ氏はドイツ代表の次期監督候補で、7月中旬のW杯終了まで同地に滞在する。彼はMagentaTVのテレビ解説者として大会を追っている。
クロップ氏は番組出演中に代表監督への関心を表明し、DFBとの初期協議も認めた。DFBがナゲルスマン監督の辞任を公表した際、クロップ氏との接触も明らかにしたが、Skyによると、彼の所属先では「全員が快く思っていない」という。 クロップは2029年末までレッドブルと契約している。
クロップは最近、レッドブルが代表監督就任を妨げないだろうと楽観視。RBライプツィヒ監査役会会長オリバー・ミンツラフとの話し合いも予定している。 すでにメッセージでやり取りもしている。彼が邪魔をすることはないだろうと期待している。私は19か月間在籍した。それは非常に充実した時間だった。理想を言えば、最終的には勝者ばかりになるはずだ。レッドブルもこの件を円満に収めなければならない」とクロップは語った。
- Getty Images Sport
クロップ新監督就任へ DFBが初移籍金支払い
クロップ氏との交渉のため、DFBのノイエンドルフ会長とブンデスリーガ会長兼DFB副会長のハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ氏が米国へ渡る。ヴァツケ氏は現在ボルシア・ドルトムント会長で、BVB時代の経験からクロップ氏と親しい。
Skyによると、会談には「レッドブルの高官」も同席する見込みで、ナゲルスマンの発表で言及されたクロップ氏への招聘について、レッドブル側も改めて説明するとされる。
クロップは2025年初頭にレッドブルのグローバルサッカー部門責任者に就任。その半年前にリヴァプールFCの監督を退任し、過酷な監督業に耐える体力が不足していると語っていた。 「今は十分に充電できた。準備はできている」とシュトゥットガルト出身のクロップ氏はMagentaTVで語り、監督業に復帰する体力を取り戻したことを強調した。
クロップがドイツ代表監督に就けば、DFBにとって前例のない事態となる。 DFBが新監督に違約金を支払うのは初めてで、レッドブルとの契約が続くクロップには不可避だ。以前噂された代表監督への「退出条項」はなく、DFBは数百万ユーロを支払う見込みだ。
ユルゲン・クロップにとって、特別な場所での初の大舞台。
越えるべきハードルはあるが、3大会連続でW杯不調だったドイツ代表をクロップが率いると各所で報じられている。 2021年のEURO後にヨアヒム・レーヴが辞任し、2023年9月にハンシ・フリックが解任された際も、クロップは最有力候補とされた。しかし当時リヴァプールを率いていたため、代表就任は実現しなかった。
移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏は日曜、クロップがDFBに就任承諾を示したと伝えた。ただし契約期間や条件、レッドブルとの交渉は継続中だ。RBでは後任にオリバー・グラスナーが有力視されたが、彼はほぼ確実にノッティンガム・フォレストの監督になる見込みだ。
クロップにとって特に意義深いのは、ドイツ代表監督として臨む最初の大会が2028年欧州選手権で、開催地が第二の故郷と呼ぶイングランドなどである点だ。リヴァプール時代の大成功で高い人気を誇るクロップは、ドイツ代表に再び栄光をもたらすと期待されている。
2023年9月にフリックから監督を引き継いだナゲルスマンは、その役目を果たせなかった。2024年の自国開催EUROでは準々決勝で後に優勝したスペインに不運な形で敗れたものの、全体的には好調だった。しかし、ナゲルスマンにとって2度目の大会は惨事となった。 北米W杯ではグループ首位で突破しながらも、16強でパラグアイにPK戦敗退。
敗退から数日後、DFBはナーゲルスマン監督の休職を発表し、クロップが後任の最有力候補に急浮上した。彼が就任すれば、9月24日のオランダ戦（ネーションズリーグ）で監督業をスタートし、3日後にはアウクスブルクでギリシャ戦に臨む。
ユルゲン・クロップがドイツ代表監督に？ ドイツ代表の今後の国際試合
日付
コンテスト
試合
9月24日
ネーションズリーグ
オランダ対ドイツ
9月27日
ネーションズリーグ
ドイツ対ギリシャ
10月1日
ネーションズリーグ
ドイツ対セルビア
10月4日
ネーションズリーグ
ギリシャ対ドイツ
11月13日
ネーションズリーグ
セルビア対ドイツ
11月16日
ネーションズリーグ
ドイツ対オランダ
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