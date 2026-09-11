ベーリーとマーク・ウォルターが、チェルシーから持ち株を現金化する寸前にあると報じられている。ここ数週間で協議は加速しており、筆頭株主のクリアレイク・キャピタルが、この米国人2人組の少数株式を買い取る構えだという。

ベフダド・エグバリとホセ・E・フェリシアーノが率いるクリアレイクは、現在チェルシーの61.5％の株式を保有している。残る38.5％は、ベーリー、ウォルター、そしてスイス人の億万長者ハンスヨルク・ウィスの間で均等に分けられている。実現すれば、この内部買収によって同投資会社は西ロンドンのクラブに対するほぼ完全な権限を手にすることになる。

ブルーコー・コンソーシアムは2022年5月、25億ポンドでロマン・アブラモビッチからチェルシーを買収し、さらに17億5000万ポンドの投資を約束した。しかし、水面下では緊張が高まっており、ベーリーとエグバリはクラブのスポーツ面での方向性や、スタンフォード・ブリッジ再開発の可能性をめぐって対立していると報じられている。



