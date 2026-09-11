Getty
翻訳者：
トッド・ボーリー時代は終焉間近！ チェルシーの共同オーナーが持ち株売却へ、ベフダド・エグバリとクリアレイク・キャピタルが完全支配に動く
クリアレイク、完全買収成立が目前に
ベーリーとマーク・ウォルターが、チェルシーから持ち株を現金化する寸前にあると報じられている。ここ数週間で協議は加速しており、筆頭株主のクリアレイク・キャピタルが、この米国人2人組の少数株式を買い取る構えだという。
ベフダド・エグバリとホセ・E・フェリシアーノが率いるクリアレイクは、現在チェルシーの61.5％の株式を保有している。残る38.5％は、ベーリー、ウォルター、そしてスイス人の億万長者ハンスヨルク・ウィスの間で均等に分けられている。実現すれば、この内部買収によって同投資会社は西ロンドンのクラブに対するほぼ完全な権限を手にすることになる。
ブルーコー・コンソーシアムは2022年5月、25億ポンドでロマン・アブラモビッチからチェルシーを買収し、さらに17億5000万ポンドの投資を約束した。しかし、水面下では緊張が高まっており、ベーリーとエグバリはクラブのスポーツ面での方向性や、スタンフォード・ブリッジ再開発の可能性をめぐって対立していると報じられている。
- Nicolo Campo
ウォルター、利益を伴う撤退計画を認める
これまでの交渉は評価額をめぐって停滞していたと報じられていたが、ウォルターは今回、当初の投資から利益を得る見通しとなっている。66歳の同氏の広報担当者は、『Bloomberg』に対し、合意成立が近づいていることを認めた。
その広報担当者は「この取引の可能性は、チェルシー・フットボール・クラブにおけるマーク・ウォルターの持ち分を、当初の投資額を上回る評価額とするものであり、彼にとって再び成功したスポーツ投資となる」と述べた。「今回の売却後、ウォルター氏は今後もスポーツ関連の投資を行う意向だ」
また、この担当者は、このアメリカ人実業家が差し迫った売却の主導役ではなかったことも明らかにした。「ウォルターは、自身の持ち分売却に向けた今回の提案された取引を主導したわけではなく、この件はかなり前から進められてきた」と声明は結ばれている。
オーナー間の亀裂が決定的な局面に達する
ベーリーは2022年の買収における当初の象徴的存在であり、クラブ会長を務めている。しかし、エグバリは取締役会で最も実務に深く関わる人物となっており、スポーツディレクター陣と頻繁に連携し、ホーム、アウェーを問わず試合にも足を運んでいる。
共同オーナー間で内紛が起きているとの噂は、この2年間にわたって広まってきた。あらかじめ定められていたガバナンス条項により、来年5月にはベーリーから会長職が剥奪され、クリアレイク側の代表に引き継がれる予定だったが、今回の売却が実現すれば、同氏とスタンフォード・ブリッジのつながりは完全に断たれることになる。
ウィスがベーリー、ウォルターとともに保有株を売却するかどうかは、依然として不透明だ。ウォルターにとっては、今回の動きはより広範なスポーツ事業からの撤退の一環となる。最近ではロサンゼルス・レイカーズの保有株売却にも合意している。
- Getty Images Sport
アロンソ、ハル・シティ戦で安定感を求める
取締役会レベルの混乱とは別に、シャビ・アロンソ監督はピッチ上での安定を望んでいるはずだ。チェルシーはプレミアリーグで好調なスタートを切っており、開幕3試合で2勝を挙げて4位につけている。また、カラバオカップでリーズに6-3で勝利した一戦では、新たな形の攻撃陣がその力を示した。
チェルシーの次戦の相手は昇格組のハル・シティだ。夏に総額3億4900万ポンドを投じてスカッドを再編したアロンソ監督にとって、上層部で進むオーナーシップの変化に気を取られることなく、結果を出し続けることにチームを集中させなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。