チェルシーは、クリアレイク・キャピタルがクラブの完全支配権を握ったとのニュースを受け、近代史における新たな章へと正式に入った。トッド・ベーリーとマーク・ウォルターは、それぞれ12.83％の持ち分を保有していたが、その株式の売却をこのプライベート・エクイティ企業に対して完了した。この動きによって、ベフダド・エグバリとホセ・E・フェリシアーノの下に権限が集中することになり、クリアレイクは従来の61.5％の過半数保有をさらに拡大し、支配的な立場を確立した。

金曜に行われるブレントフォード戦を前に報道陣に対応したアロンソは、この体制変更の大きさをすぐに認めた。アロンソは木曜の記者会見で、「クラブの構造に重要な変化、新たなオーナーシップがある時、それはクラブにとって重要な日だと思う」と語った。