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トッド・ベーリー退任を受け、クリアレイク・キャピタルがチェルシーの完全支配権を握る。シャビ・アロンソは「重要な日」と歓迎
スタンフォード・ブリッジの新時代
チェルシーは、クリアレイク・キャピタルがクラブの完全支配権を握ったとのニュースを受け、近代史における新たな章へと正式に入った。トッド・ベーリーとマーク・ウォルターは、それぞれ12.83％の持ち分を保有していたが、その株式の売却をこのプライベート・エクイティ企業に対して完了した。この動きによって、ベフダド・エグバリとホセ・E・フェリシアーノの下に権限が集中することになり、クリアレイクは従来の61.5％の過半数保有をさらに拡大し、支配的な立場を確立した。
金曜に行われるブレントフォード戦を前に報道陣に対応したアロンソは、この体制変更の大きさをすぐに認めた。アロンソは木曜の記者会見で、「クラブの構造に重要な変化、新たなオーナーシップがある時、それはクラブにとって重要な日だと思う」と語った。
- AFP
アロンソ、退任するオーナー陣に感謝
2022年に行われた記録的な25億ポンドでの買収で始まったボーリー時代は、たびたび混乱も伴ってきた。それでもアロンソは、退任する米国人投資家たちが築いた土台に敬意を示した。前バイエル・レバークーゼン監督は、自身は彼らの在任初期にはいなかったとしつつも、前オーナーのロマン・アブラモビッチ氏に科された制裁後にクラブを安定させるため、どれほどの尽力が必要だったかは理解していると語った。
アロンソは舞台裏で行われた仕事への感謝を公に示し、こう述べた。「以前のオーナーたちが成し遂げたことに感謝したい。私はここにいなかったが、彼らが重要な役割を果たしたことは分かっている。そして今、ベフダド・エグバリがより大きな支配権、あるいはほぼ全面的な支配権を握るようになっている。主たる人物が明確なのは良いことだと思う」
ベフダド・エグバリとともに働く
アロンソの楽観論の中心にあるのは、クラブのコブハム練習場でますます影響力を強めているエグバリとの個人的な関係だ。指揮官は、ロンドンのクラブに加わる決断の原動力となったのがエグバリだったと明かし、長期的なビジョンを示すためにスペインまで足を運んだと語った。
「ベフダドとはとても良い関係にある。私を説得するためにプロジェクトの説明をしにマドリードへ来たのは彼だったし、私たちはうまく協力できている」とアロンソは説明した。「これまでも述べてきたように、これは我々が完了したスカッド構築プロジェクトの第1段階だ。良い状態にあり、今後は一緒に前へ進んでいく」
- Getty Images Sport
ブレントフォード戦を前にした負傷者情報
フロント陣の騒動とは別に、アロンソはジョアン・ペドロのコンディションについて、やや含みを持たせた最新情報を明かした。このFWは、アロンソにとって就任初年度の好スタートを支える不可欠な存在となっており、チェルシーのプレミアリーグ開幕4試合で3ゴール3アシストを記録している。しかし、負傷への懸念から直近でブラジル代表を離脱したことで、出場可能性を不安視する声が高まっている。
「ケガの状況とチーム編成について言えば、明日が最後のトレーニングになる。だから金曜日に向けて現時点で除外されている選手は誰もいない。ただ、私は慎重に進めたいので、全選手に関する最終判断は明日まで待つつもりだ」と同氏は語った。
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