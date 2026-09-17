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トッド・ベーリー時代は終焉！ チェルシーが共同オーナーの持ち株売却を発表、クリアレイク・キャピタルがスタンフォード・ブリッジの完全支配権を掌握へ
クリアレイクが残る株式を取得し、完全支配を掌握へ
クリアレイク・キャピタルが、チェルシーの完全な支配権を正式に掌握した。ベフダド・エグバリ氏とホセ・E・フェリシアーノ氏が率いるこのプライベートエクイティ企業は、これまでベーリー氏とウォルター氏がそれぞれ保有していた12.83％の株式を買い取った。スイス人投資家ハンスヨルグ・ウィス氏は、既存の12.83％の持ち分を維持し、新たな体制のオーナーグループにおける重要なパートナーとして残る。
この動きにより、負債を含めたスタンフォード・ブリッジを本拠地とするクラブの評価額は、およそ50億ポンド（67億ドル）となった。『フィナンシャル・タイムズ』によると、ベーリー氏とウォルター氏は今回の売却によって合計9億5000万ポンド（13億ドル）を手にする見込みだ。これは、ロマン・アブラモビッチ氏が制裁を受けて退任した後、当初のコンソーシアムが25億ポンド（33億ドル）でクラブを買収してから、わずか4年で起きた劇的な権力構造の変化を意味する。
ベーリー氏は、クラブ会長の役職を直ちに退く。ただしチェルシーは、移行期間中も日々の運営、長期戦略、そして現在の指導体制に一切の変更はないと強調している。
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ベーリー、退任メッセージで新たなオーナーシップ体制を支持
ベーリー氏は、自身の在任期間に大きな誇りを示すとともに、幅広いサッカー界から寄せられた支援に感謝を表した。「チェルシー・フットボールクラブの会長を務めることができて光栄だった」と、このアメリカ人実業家はクラブ公式サイトに語った。「クラブの明るい未来の確保を支えてくれた多くの人々に感謝したい。イングランド・プレミアリーグ、監督や選手たち、チェルシーの優秀な経営陣とスタッフ、そして献身的な大勢のファンを含めてだ」
取締役会の亀裂が広く報じられているにもかかわらず、ベーリー氏は公の場でクラブの新たな方向性を支持した。「クレアレイクとより広いオーナーシップ・グループとのパートナーシップ、そしてクラブの短期的および長期的な成功を支えるために私たちが行ってきた共同の決定と投資を私は大切にしてきた」と同氏は付け加えた。「クレアレイクのリーダーシップの下で、チェルシーは今後も成功を続けるうえで良い位置にあると確信している」
クレアレイクの共同創設者であるエグバリ氏とフェリシアーノ氏もこれに応え、2022年の買収以降に退任する会長が果たした貢献を称賛した。2人はベーリー氏を「常にチェルシーの物語の一部であり続ける」重要なパートナーと表現しつつ、クラブのスポーツ面のインフラとスカッドの強化に引き続き取り組む姿勢を改めて示した。一方、チェルシーも公式声明を発表し、サポーターがクラブのアイデンティティーの中心に据えられるようにするためのベーリー氏の「揺るぎない献身」を称えた。
調査のさなか、ウォルター退任で役員会の緊張が終息へ
今回の取締役会の体制刷新は、スタンフォード・ブリッジの舞台裏で数カ月にわたって報じられてきた緊張関係を受けたものだ。クリアレイクとボーリーの関係は徐々に悪化しており、報道では両者が2024年を通じて相手の持ち分買収に向けた道を積極的に探っていたとされていた。すでに61.5％の過半数株式を握っていたクリアレイクが、最終的に内部の主導権争いを制した。
ウォルターの退任は、この突然の再編にさらなる関心を加えるものとなっている。この米国人実業家は現在、自身の保険会社をめぐって連邦当局の調査を受けている。つい先月には、NBAフランチャイズを取得してからわずか14カ月後に、ロサンゼルス・レイカーズの持ち分を125億ドルの評価額でジョシュア・クシュナーとボブ・アイガーに突如売却した。ただ、それでもロサンゼルス・ドジャースのオーナーではあり続けている。
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アロンソ、チェルシーの欧州行き争い維持の任務へ
チェルシーは今後、この大きな取締役会レベルでの移行を乗り切りつつ、ピッチ上での進歩を損なわないようにしなければならない。シャビ・アロンソ監督はシーズン序盤、チェルシーをプレミアリーグ順位表の6位へ導いており、その勢いを維持することが極めて重要となる。
クレアレイクがスポーツ部門とメディカル部門の完全な安定を約束している中、焦点はすぐに国内での戦いへ戻ることになる。アロンソ監督のチームは、自分たちの上層部で起きている財務面および企業面での変化から切り離された形で、チャンピオンズリーグ出場圏を目指して前進していくことになる。
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