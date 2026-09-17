ベーリー氏は、自身の在任期間に大きな誇りを示すとともに、幅広いサッカー界から寄せられた支援に感謝を表した。「チェルシー・フットボールクラブの会長を務めることができて光栄だった」と、このアメリカ人実業家はクラブ公式サイトに語った。「クラブの明るい未来の確保を支えてくれた多くの人々に感謝したい。イングランド・プレミアリーグ、監督や選手たち、チェルシーの優秀な経営陣とスタッフ、そして献身的な大勢のファンを含めてだ」

取締役会の亀裂が広く報じられているにもかかわらず、ベーリー氏は公の場でクラブの新たな方向性を支持した。「クレアレイクとより広いオーナーシップ・グループとのパートナーシップ、そしてクラブの短期的および長期的な成功を支えるために私たちが行ってきた共同の決定と投資を私は大切にしてきた」と同氏は付け加えた。「クレアレイクのリーダーシップの下で、チェルシーは今後も成功を続けるうえで良い位置にあると確信している」

クレアレイクの共同創設者であるエグバリ氏とフェリシアーノ氏もこれに応え、2022年の買収以降に退任する会長が果たした貢献を称賛した。2人はベーリー氏を「常にチェルシーの物語の一部であり続ける」重要なパートナーと表現しつつ、クラブのスポーツ面のインフラとスカッドの強化に引き続き取り組む姿勢を改めて示した。一方、チェルシーも公式声明を発表し、サポーターがクラブのアイデンティティーの中心に据えられるようにするためのベーリー氏の「揺るぎない献身」を称えた。



