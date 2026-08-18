フロントレベルの不透明感が漂う中、シャビ・アロンソがトップチームの指揮を執った。この夏、チェルシーは新戦力の獲得に3億ポンド超を投じる一方で、売却によって1億4300万ポンドを回収している。スペイン人指揮官の就任は、リアム・ロジニアーの短い在任期間を経たチェルシーにとって、新たな章の幕開けとなる。

アロンソは以前から、こうした路線転換の必要性を強く訴えており、トップレベルのスカッドは将来性だけに頼ることはできないと強調してきた。これに対応する形で、クラブは36歳のジョーダン・ヘンダーソンと35歳のダニー・ウェルベックというプレミアリーグのベテラン2人を獲得し、ロッカールームに切実に必要とされていた経験を注入した。この動きは、若く実績の乏しいタレントに何億ポンドも費やしてきた直近の複数の移籍市場を経て、クラブの補強戦略に明確な方向転換が起きたことを示している。