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トッド・ベーリーとマーク・ウォルターがチェルシー株式売却に向けて協議、クレアレイク・キャピタルは完全支配へ動く
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ブルーコー・コンソーシアム、大規模な所有体制の再編に直面か
『Financial Times』によると、ベーリー氏とウォルター氏は、BlueCoコンソーシアムが注目の買収を完了してから4年余りで、チェルシーの保有株式を筆頭株主のクリアレイク・キャピタルに売却する可能性を探っている。グループは当初、25億ポンドの取引でクラブを買収したが、新たな合意では現在、クラブの評価額が50億ポンドを超える可能性がある。クラブの所有構造はクリアレイクが61.5％の過半数を保有し、残る38.5％をベーリー氏、ウォルター氏、そして90歳のスイス人億万長者ハンスヨルグ・ウィス氏が均等に保有している。
今回の売却案は、巨額の資金投入が続きながらも、プレミアリーグやチャンピオンズリーグのタイトル獲得には至っていない時期を経て浮上した。2022年5月以降、チェルシーは選手の移籍金に約15億ポンドを投じてきたが、クラブは不安定な結果とたび重なる監督交代に特徴づけられる混乱の道をたどってきた。
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内部対立とスタジアム開発のジレンマ
クラブ関係者はこれまで、クリアレイク共同創設者ベフダド・エグバリ氏とボーリー氏の不和説を繰り返し否定し、両者はプロフェッショナルな関係を維持していると強調してきた。しかし、報じられている「内戦」を受け、買収の可能性をめぐる協議が過去2年間にわたって断続的に行われてきたとする報道もある。主な対立点の一つは、新スタジアム計画でオーナー陣が足並みをそろえられるかどうかにあるようだ。
また、この複雑なオーナーシップ体制はファンからも批判を浴びており、チケット価格やBlueCoが採用するマルチクラブモデルに懸念の声が上がっている。
アロンソと新たなスポーツ面での方向性
フロントレベルの不透明感が漂う中、シャビ・アロンソがトップチームの指揮を執った。この夏、チェルシーは新戦力の獲得に3億ポンド超を投じる一方で、売却によって1億4300万ポンドを回収している。スペイン人指揮官の就任は、リアム・ロジニアーの短い在任期間を経たチェルシーにとって、新たな章の幕開けとなる。
アロンソは以前から、こうした路線転換の必要性を強く訴えており、トップレベルのスカッドは将来性だけに頼ることはできないと強調してきた。これに対応する形で、クラブは36歳のジョーダン・ヘンダーソンと35歳のダニー・ウェルベックというプレミアリーグのベテラン2人を獲得し、ロッカールームに切実に必要とされていた経験を注入した。この動きは、若く実績の乏しいタレントに何億ポンドも費やしてきた直近の複数の移籍市場を経て、クラブの補強戦略に明確な方向転換が起きたことを示している。
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クリアレイク、支配力をさらに強める見通し
もし売却が実現すれば、エグバリ氏とホセ・E・フェリシアーノ氏が率いるクリアレイク・キャピタルが、クラブ運営をほぼ全面的に掌握することになる。これは、来年5月に会長職がベーリー氏からクリアレイク側の代表へ移るという、あらかじめ取り決められていたガバナンス条項とも一致している。
選手たちと新たなコーチングスタッフにとっては、取締役会レベルで何らかの決着がつくことで、絶えず話題の中心にあったクラブに必要とされてきた安定がもたらされることが期待されている。チェルシーは西ロンドンのライバルであるフラムとの一戦でシーズン開幕を迎えるが、焦点は、最終的に取締役会で誰が実権を握るかにかかわらず、アロンソ監督の再構築したスカッドがピッチ上で結果を残せるかどうかにある。
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