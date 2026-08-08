デ・ゼルビは、攻撃陣における最優先ターゲットの獲得に迫っている。トッテナムはシティのサビーニョ獲得に向けて完全合意に近づいていると報じられている。推定6000万ポンドのこのブラジル人は、『Football365』によれば、北ロンドンのクラブが長期的に注視してきた存在だ。

トッテナムは今夏の移籍市場ですでに潤沢な資金力を示している。サンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、ヤン・パウル・ファン・ヘッケの大型補強に続き、サビーニョが加われば、歴史的な投資期間を決定づけることになる。クラブ上層部はここまでに約2億3000万ポンドの支出を承認している。

リヴァプールのコーディ・ガクポのような別の攻撃的オプションも検討していたものの、サビーニョは一貫してデ・ゼルビの第一候補として浮上してきた。ただ、シティは交渉において慎重な姿勢を取っており、退団するウインガーの適切な後釜を確保できるまで、最終的なゴーサインを遅らせている。