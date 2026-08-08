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トッテナム、6000万ポンドのスーパースターを横取りへ マンチェスター・シティの実力者は北ロンドンでメディカルチェックへ
最後のピース獲得が目前に迫る
デ・ゼルビは、攻撃陣における最優先ターゲットの獲得に迫っている。トッテナムはシティのサビーニョ獲得に向けて完全合意に近づいていると報じられている。推定6000万ポンドのこのブラジル人は、『Football365』によれば、北ロンドンのクラブが長期的に注視してきた存在だ。
トッテナムは今夏の移籍市場ですでに潤沢な資金力を示している。サンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、ヤン・パウル・ファン・ヘッケの大型補強に続き、サビーニョが加われば、歴史的な投資期間を決定づけることになる。クラブ上層部はここまでに約2億3000万ポンドの支出を承認している。
リヴァプールのコーディ・ガクポのような別の攻撃的オプションも検討していたものの、サビーニョは一貫してデ・ゼルビの第一候補として浮上してきた。ただ、シティは交渉において慎重な姿勢を取っており、退団するウインガーの適切な後釜を確保できるまで、最終的なゴーサインを遅らせている。
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優先目標は引き続き順調に進んでいる。
移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノが、プレミアリーグの2クラブ間で続いている交渉について、前向きな最新情報を伝えた。状況の背景を説明する中で、このジャーナリストはそのブラジル人選手がトッテナムのショートリストで明確に最優先に位置していると確認した。交渉が進展する中、合意は間に合う形で成立するとの見方が広がっている。ロマーノは、クラブが市場で最終的に何を最優先としているのかを明確にするため、自身の見解を示した。
移籍成立の可能性について語ったロマーノは、次のように述べた。「優先事項であり、ナンバーワン、ツー、そしてスリーのターゲットは依然としてサヴィーニョだ。夏の移籍市場の終わりには、サヴィーニョがトッテナムに加わる可能性は非常に、非常に高いと思う。だから、ここで驚きは何も予想していない」
北ロンドンで高まる自信
この移籍をめぐる楽観論は各メディアでも伝えられており、関係者全員が6000万ポンドの取引が近日中に成立すると確信していると報じられている。デ・ゼルビ監督は、期限までにトップクラスの攻撃的タレントを獲得したい意向を強く示してきた。ラフィーニャやマーカス・ラッシュフォードといった名前も検討されてきたが、サビーニョが明確な本命となっている。
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究極のスカッドを完成へ
トッテナムが6000万ポンドの取引をまとめることができれば、新シーズン開幕を前に大きな意欲表明となる。今夏の支出は総額3億ポンドという驚異的な額に近づくことになり、デ・ゼルビには即時の結果とプレミアリーグの既存強豪勢への挑戦という大きなプレッシャーがかかる。
当面の障害は、マンチェスター・シティが後釜を探していることだ。シティが自軍の補強対象を見つけるまでは、スパーズはこのブラジル人ウインガーをサポーターに正式発表する前に、待機を強いられることになる。
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