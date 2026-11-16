今季、ソランケはトッテナムの先発メンバーに入ったり外れたりしており、デ・ゼルビ監督はまだ機能する形を模索している。マルムシュも中央で起用されているが、マティス・テルと同様、より適しているのは10番の位置かサイドのアタッカーだ。そして、最前線で起用された選手は誰も決定的な働きを見せられていない。

2007年から2009年までの2年間、ロンドン北部でプレーしたベントは、トッテナムで背番号19を着けるソランケが今後、期待に応える可能性はあると考えている。ただし、安定感と試合勘を得るには継続して試合に出る必要があるという。

力強さを備える29歳のソランケに関する疑問について問われたベントは、こう語った。「彼を起用していい。いずれ結果を出すと思う。私はソランケを評価しているが、トッテナムに来てからの問題は、けがなくプレーし続けられないことに尽きる。

「もちろん、それも含めて選手を獲得するということだ。継続してプレーできる丈夫さやコンディションは、当然ながら大きな要素だ。試合に出れば、彼はゴールを決めると思う。ボーンマスではそれを示したし、昨季もある程度は示した。だから、いずれ結果を出すと思う。

「デ・ゼルビなら彼の力を最大限に引き出せると思う。ただ、彼はけがなくプレーし続ける方法を見つけなければならない。それができれば、再び移籍金に見合う選手に見えてくると思う。いや、その移籍金に見合う活躍をし始められると思う。だが今は、試合に出られなければ、常に疑問が付きまとうだろう」