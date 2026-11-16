トッテナム、4億ポンドを費やした後も「欠けたピース」が浮き彫りに。ダレン・ベントが1月の移籍市場とドミニク・ソランケについて予想
トッテナムは2026年夏に大型補強を行った
2025-26シーズンに降格の危機に瀕し、2シーズン連続で17位に終わったトッテナムは、次の移籍市場が開くとチームの刷新を決断した。ロベルト・デ・ゼルビ監督はクラブ首脳陣から手厚い支援を受けた。
デ・ゼルビ監督は複数の大型補強に巨額を投じ、ピッチ上のほぼすべてのエリアを強化した。深刻な不振に陥っていたチームには、プレミアリーグでの経験が豊富な選手も数多く加わった。
ヤン・パウル・ファン・ヘッケ、マテウス・フェルナンデス、サンドロ・トナーリ、サヴィオは、いずれも巨額の移籍金で獲得された。一方、オマル・マルムシュとミハイロ・ムドリクは期限付き移籍で加入した。それぞれマンチェスター・シティとチェルシーからの加入で、どちらの契約にも買い取りオプションが含まれている。
運動量と創造性をもたらす選手を数多く獲得したものの、トッテナムには依然として前線をけん引する得点力の高いストライカーが欠けているとみられている。イングランド代表のソランケは2024年8月にボーンマスから6500万ポンド（8600万ドル）で獲得されたが、昨季はわずか6得点にとどまり、調子やコンディションの維持に苦しむこともあった。
- Getty/GOAL
トッテナムはもう1人の9番を獲得する必要があるのか？
トッテナムが2027年初めに新たな背番号9の獲得を検討すると思うかと問われたベントは、MrQ Online Casinoとの提携企画でGOALにこう語った。「そうせざるを得ないだろう。リシャルリソンを巡る状況も整理しなければならない。
「いずれこの状況を見て、『ソランケが万全の状態でなく、得点も挙げられないなら、1月に対処しなければならない』と考えることになると思う。選手、それも攻撃的な選手に4億近くを費やしているとはいえ、おそらくセンターフォワードこそが欠けているピースで、最も重要なピースだと思う。1月にその問題に対処するかもしれないし、そうすべきだ」
ソランケは今も重要な役割を担うのか？
今季、ソランケはトッテナムの先発メンバーに入ったり外れたりしており、デ・ゼルビ監督はまだ機能する形を模索している。マルムシュも中央で起用されているが、マティス・テルと同様、より適しているのは10番の位置かサイドのアタッカーだ。そして、最前線で起用された選手は誰も決定的な働きを見せられていない。
2007年から2009年までの2年間、ロンドン北部でプレーしたベントは、トッテナムで背番号19を着けるソランケが今後、期待に応える可能性はあると考えている。ただし、安定感と試合勘を得るには継続して試合に出る必要があるという。
力強さを備える29歳のソランケに関する疑問について問われたベントは、こう語った。「彼を起用していい。いずれ結果を出すと思う。私はソランケを評価しているが、トッテナムに来てからの問題は、けがなくプレーし続けられないことに尽きる。
「もちろん、それも含めて選手を獲得するということだ。継続してプレーできる丈夫さやコンディションは、当然ながら大きな要素だ。試合に出れば、彼はゴールを決めると思う。ボーンマスではそれを示したし、昨季もある程度は示した。だから、いずれ結果を出すと思う。
「デ・ゼルビなら彼の力を最大限に引き出せると思う。ただ、彼はけがなくプレーし続ける方法を見つけなければならない。それができれば、再び移籍金に見合う選手に見えてくると思う。いや、その移籍金に見合う活躍をし始められると思う。だが今は、試合に出られなければ、常に疑問が付きまとうだろう」
- Getty
トッテナムの2026-27シーズン日程：次はイプスウィッチをホームに迎える
ソランケは2017年に初めてイングランド代表入りを果たし、これまでにA代表で5試合に出場している。2021-22シーズンにはボーンマスで30ゴールを挙げ、チームの昇格に貢献。トッテナム加入直前にはプレミアリーグで19ゴールを記録した。
ロンドンではまだ本領を発揮できていないが、それはチームメートの多くにも当てはまる。トッテナムは11月の中断期間前にリーズで敗れるまで、3連勝を飾っていた。土曜日にはイプスウィッチをホームに迎え、勝利を取り戻したいところだ。
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