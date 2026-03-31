トッテナム、降格回避の必死の策としてロベルト・デ・ゼルビを監督に任命

トッテナムは、暫定監督のイゴール・トゥドールが退任した後、元マルセイユおよびブライトンの監督が新監督就任に合意し、長期契約を結んだことを正式に発表した。デ・ゼルビ氏は、同クラブが以前から獲得を目指していた監督候補の一人だった。

デ・ゼルビは次のように語った。「世界最大かつ最も権威あるクラブの一つである、この素晴らしいサッカークラブに加わることを大変嬉しく思います。

「クラブの首脳陣とのあらゆる話し合いの中で、彼らの将来への野心は明確でした。それは、偉大な成果を成し遂げられるチームを築き上げ、サポーターを興奮させ、鼓舞するようなサッカーのスタイルでそれを実現することです。私がここにいるのは、その野心を信じているからです。そして、それを実現するために全力を尽くすべく、長期契約を結んだのです。

「当面の優先課題はプレミアリーグの順位を上げることであり、シーズン最終戦のホイッスルが鳴るまで、そこに全力を注ぎます。トレーニングの場に出て、選手たちと共にその目標を達成できることを楽しみにしています。」