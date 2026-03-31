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トッテナム、降格回避の必死の策としてロベルト・デ・ゼルビを監督に任命
トッテナムがデ・ゼルビを監督に任命
トッテナムは、暫定監督のイゴール・トゥドールが退任した後、元マルセイユおよびブライトンの監督が新監督就任に合意し、長期契約を結んだことを正式に発表した。デ・ゼルビ氏は、同クラブが以前から獲得を目指していた監督候補の一人だった。
デ・ゼルビは次のように語った。「世界最大かつ最も権威あるクラブの一つである、この素晴らしいサッカークラブに加わることを大変嬉しく思います。
「クラブの首脳陣とのあらゆる話し合いの中で、彼らの将来への野心は明確でした。それは、偉大な成果を成し遂げられるチームを築き上げ、サポーターを興奮させ、鼓舞するようなサッカーのスタイルでそれを実現することです。私がここにいるのは、その野心を信じているからです。そして、それを実現するために全力を尽くすべく、長期契約を結んだのです。
「当面の優先課題はプレミアリーグの順位を上げることであり、シーズン最終戦のホイッスルが鳴るまで、そこに全力を注ぎます。トレーニングの場に出て、選手たちと共にその目標を達成できることを楽しみにしています。」
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スパーズの深刻な苦戦
トッテナムはプレミアリーグからの降格という、チームにとって壊滅的な事態に直面しており、デ・ゼルビ監督が即戦力として活躍できる時間はほとんど残されていない。
それでも、スポーツディレクターのヨハン・ランゲは彼の就任を高く評価し、次のように語った。「ロベルトは今夏の我々の最優先ターゲットであり、今こうして彼を迎え入れられることを大変嬉しく思っている。
「彼は世界サッカー界で最も創造性豊かで先見の明のある監督の一人であり、プレミアリーグを含むトップレベルでの豊富な経験を持ち合わせている。」
リオ・ファーディナンド氏は、この就任はリスクが高いと考える評論家の一人であり、次のように述べている。「聞いてくれ、現時点では私はクラブの経営陣の方をより懸念している。そこを注視しているんだ。 なぜこれほど多くの監督が失敗してきたのか？大物もいれば新顔もいる…なぜこのクラブは前進できないのか？私には理解できない。必要なものはすべて揃っているというのに…彼ら［クラブの首脳陣］は、裏で私［トッテナムの次期監督］の足を引っ張るつもりなのか？私の評判をさらに傷つけるつもりなのか？一体ここはどんな状況なんだ？」
ファンからの批判
BBCスポーツによると、トッテナム・ホットスパー・サポーターズ・トラストは、デ・ゼルビ氏がマルセイユ在籍時にメイソン・グリーンウッドについて発した過去の発言を理由に、同氏の就任を支持できないことを明らかにした。
彼は当時、次のように述べていた。「私が思うに、メイソンは良い青年だ。彼は起きたことに対して、大きな代償を払った。
「彼はおそらくここで、自分に合った環境を見つけたのだろう。そこでは愛情を注がれ、手を差し伸べられた。
「彼を一個人として見ると、詳細には触れませんが、彼の人生で起きたことに胸が痛みます。
「なぜなら、私がここで知る彼は、特にイングランドで語られている人物像とは全く異なるからだ。」
デ・ゼルビは、グリーンウッドの行為を軽視し、彼を被害者扱いしていると非難されている。
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さて、次は？
来週末、デ・ゼルビ監督の就任後初戦となる試合で、トッテナムはスタジアム・オブ・ライトでサンダーランドと対戦する。彼がホームで指揮を執るのは、4月18日にトッテナムが彼の古巣であるブライトンと対戦するまでない。