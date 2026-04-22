英紙『テレグラフ』によると、トッテナム・ホットスパーは「パフォーマンス心理学者」を募集。戦術やフィジカルだけでは下降傾向を止められないと判断した。

求人広告には「パフォーマンスチームの一員として、トップ選手にエビデンスに基づく心理サポートを提供する。個別支援や組織的取り組みを通じて、心理的パフォーマンス文化をチームに根付かせる」と記載されている。

「このポジションには、プレミアリーグで信頼性と慎重さを兼ね備えた実力者が求められます。最高レベルの競技で期待されるプロフェッショナルさを保ちつつ、選手やコーチとの信頼関係を築ける人物であることが不可欠です。」



