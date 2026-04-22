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トッテナム、降格争いの最中、選手を支える心理カウンセラーを募集。
ホットスパー・ウェイでの抜本的な対策
英紙『テレグラフ』によると、トッテナム・ホットスパーは「パフォーマンス心理学者」を募集。戦術やフィジカルだけでは下降傾向を止められないと判断した。
求人広告には「パフォーマンスチームの一員として、トップ選手にエビデンスに基づく心理サポートを提供する。個別支援や組織的取り組みを通じて、心理的パフォーマンス文化をチームに根付かせる」と記載されている。
「このポジションには、プレミアリーグで信頼性と慎重さを兼ね備えた実力者が求められます。最高レベルの競技で期待されるプロフェッショナルさを保ちつつ、選手やコーチとの信頼関係を築ける人物であることが不可欠です。」
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ロスタイムでの負傷が響く
先週末のブライトン戦で2-2の引き分けに終わり、チームは大きな転機を迎えた。 シャビ・シモンズの先制点で優位に立ったものの、ロスタイムにジョルジーニオ・ラッターに同点弾を許し、ホームチームは呆然。試合終了のホイッスルが鳴ると、シモンズは涙を浮かべ、数人のチームメイトも絶望してピッチに倒れ込んだ。今季何度も見られるように、試合を締めくくれない弱さがまた露呈した。
デ・ゼルビ監督は精神的な強さを求めている
新監督ロベルト・デ・ゼルビは、チームに自信が欠けていると即座に指摘した。攻撃的なスタイルを導入する一方で、彼はメンタリティの転換を強調している。降格争いの重要試合、モリーニューでのウルブズ戦を前に、監督は選手たちに「自己憐憫に浸る余裕はない」と警告した。
ブライトン戦の引き分け後、彼はこう語った。「選手たちのパフォーマンスには誇りを持っている。だが、彼らはもっと強くならなければならない。ウォルヴァーハンプトン戦にのみ集中し、月曜の午後に笑顔で練習場に来ること。そうでなければ、すぐに家に帰ってもらう。ネガティブな人間や悲しそうな選手、アシスタントを見る時間はない。」
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生き残るための大胆な計画
2026年に入ってからリーグ戦未勝利だが、デ・ゼルビ監督はチームを安全圏へ導けるとの自信を示した。スパーズは現在18位で、安全圏まで2ポイント。監督は「このチームは5連勝できる」と語り、チャンピオンシップ降格を回避できると主張した。
「残り5試合、15ポイント獲得の可能性があり、このチームなら5連勝できる」とデ・ゼルビは語った。 「今は私の言葉を信じにくいかも知れないが、選手たちを見れば、彼らのレベルを分析すれば、5連勝は可能だと確信している。傲慢に聞こえるかもしれないが、私は傲慢ではない。特に今の状況ではなおさらだ。しかし、我々は戦い抜き、連勝を収めるだけの十分な資質を持っている」
土曜日の最下位ウルブズ戦でその第一歩を踏み出すつもりだ。