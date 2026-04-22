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Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

トッテナム、降格争いの最中、選手を支える心理カウンセラーを募集。

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プレミアリーグ残留を争うトッテナム・ホットスパーが、チーム士気を回復させるため新たなクラブ心理カウンセラーの募集を開始した。2026年、北ロンドン勢はリーグ戦未勝利の苦しいシーズンに直面。首脳陣は精神的な疲労が戦術面と同じくらい深刻な問題だと判断した。

  • ホットスパー・ウェイでの抜本的な対策

    英紙『テレグラフ』によると、トッテナム・ホットスパーは「パフォーマンス心理学者」を募集。戦術やフィジカルだけでは下降傾向を止められないと判断した。

    求人広告には「パフォーマンスチームの一員として、トップ選手にエビデンスに基づく心理サポートを提供する。個別支援や組織的取り組みを通じて、心理的パフォーマンス文化をチームに根付かせる」と記載されている。

    「このポジションには、プレミアリーグで信頼性と慎重さを兼ね備えた実力者が求められます。最高レベルの競技で期待されるプロフェッショナルさを保ちつつ、選手やコーチとの信頼関係を築ける人物であることが不可欠です。」


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    ロスタイムでの負傷が響く

    先週末のブライトン戦で2-2の引き分けに終わり、チームは大きな転機を迎えた。 シャビ・シモンズの先制点で優位に立ったものの、ロスタイムにジョルジーニオ・ラッターに同点弾を許し、ホームチームは呆然。試合終了のホイッスルが鳴ると、シモンズは涙を浮かべ、数人のチームメイトも絶望してピッチに倒れ込んだ。今季何度も見られるように、試合を締めくくれない弱さがまた露呈した。

  • デ・ゼルビ監督は精神的な強さを求めている

    新監督ロベルト・デ・ゼルビは、チームに自信が欠けていると即座に指摘した。攻撃的なスタイルを導入する一方で、彼はメンタリティの転換を強調している。降格争いの重要試合、モリーニューでのウルブズ戦を前に、監督は選手たちに「自己憐憫に浸る余裕はない」と警告した。

    ブライトン戦の引き分け後、彼はこう語った。「選手たちのパフォーマンスには誇りを持っている。だが、彼らはもっと強くならなければならない。ウォルヴァーハンプトン戦にのみ集中し、月曜の午後に笑顔で練習場に来ること。そうでなければ、すぐに家に帰ってもらう。ネガティブな人間や悲しそうな選手、アシスタントを見る時間はない。」

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    生き残るための大胆な計画

    2026年に入ってからリーグ戦未勝利だが、デ・ゼルビ監督はチームを安全圏へ導けるとの自信を示した。スパーズは現在18位で、安全圏まで2ポイント。監督は「このチームは5連勝できる」と語り、チャンピオンシップ降格を回避できると主張した。

    「残り5試合、15ポイント獲得の可能性があり、このチームなら5連勝できる」とデ・ゼルビは語った。 「今は私の言葉を信じにくいかも知れないが、選手たちを見れば、彼らのレベルを分析すれば、5連勝は可能だと確信している。傲慢に聞こえるかもしれないが、私は傲慢ではない。特に今の状況ではなおさらだ。しかし、我々は戦い抜き、連勝を収めるだけの十分な資質を持っている」

    土曜日の最下位ウルブズ戦でその第一歩を踏み出すつもりだ。

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