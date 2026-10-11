トッテナムはデ・ゼルビを全面的に支持しており、指揮官交代を行う予定はない。『TEAMtalk』が伝えている。北ロンドンのクラブはプレミアリーグ新シーズンで苦しいスタートを切っており、開幕から最初の6試合で1勝も挙げられていない。

それでも、スパーズ首脳陣はこのイタリア人に完全な信頼を寄せている。大幅な調子の改善は目前だと考えており、プロジェクトを託すにふさわしい人物だという確信も変わっていない。

デ・ゼルビ自身も自身の立場に落ち着いて向き合っており、仕事へのコミットメントはまったく揺らいでいない。この報道では、元ブライトン指揮官が現在の状況から身を引くことへの懸念はないとしている。