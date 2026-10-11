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トッテナム、悲惨なスタートを受けてロベルト・デ・ゼルビの去就について最終決定へ
トッテナムは自らの男を支持する
トッテナムはデ・ゼルビを全面的に支持しており、指揮官交代を行う予定はない。『TEAMtalk』が伝えている。北ロンドンのクラブはプレミアリーグ新シーズンで苦しいスタートを切っており、開幕から最初の6試合で1勝も挙げられていない。
それでも、スパーズ首脳陣はこのイタリア人に完全な信頼を寄せている。大幅な調子の改善は目前だと考えており、プロジェクトを託すにふさわしい人物だという確信も変わっていない。
デ・ゼルビ自身も自身の立場に落ち着いて向き合っており、仕事へのコミットメントはまったく揺らいでいない。この報道では、元ブライトン指揮官が現在の状況から身を引くことへの懸念はないとしている。
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クラブ首脳陣、性急な対応を否定
クラブ内部からのメッセージは明確で、トッテナムはデ・ゼルビに進歩をもたらすために必要な時間と支援を与える決意を固めている。今の状況は、慌ただしかった夏の移籍市場を経て首脳陣が思い描いていたものではない。
しかし、序盤の苦戦によって拙速な判断が下されることはなく、より大きなプロジェクトが見失われることもない。『TEAMtalk』によれば、クラブはデ・ゼルビの指揮の下でチームが安定感を見いだせば、結果は改善すると確信している。
トッテナムの取締役会は、デ・ゼルビが刷新されたスカッドとともに仕事をする機会を持つことを望んでいる。最近の投資が、最終的にはピッチ上でのパフォーマンス向上につながると強く信じている。
昨季の残留劇を振り返る
デ・ゼルビは、昨季3月下旬にトッテナムに到着した際、難しい状況を引き継いだ。クラブは厳しいシーズンの中で、プレミアリーグ残留を懸けて戦っていた。
限られた時間の中で自身の戦術的アイデアを落とし込みつつ、スパーズをトップリーグに残留させる役割を託されたこのイタリア人指揮官は、その残留を見事に成し遂げた。この成果により、クラブは新シーズンに向けて再建するための極めて重要な機会を得た。
その“生還劇”は、トッテナム首脳陣の記憶から消えてはいない。彼らは昨季終盤の仕事を、現時点での同監督の立場を評価する上で重要な要素と見なし続けており、逆風の兆しが見えたからといって、すぐに計画を放棄するつもりはない。
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大きな混乱より安定が優先された
トッテナムはこの夏、デ・ゼルビに対して巨額の財政的コミットメントを行い、弱点だったエリアを補うために多くの新戦力の獲得へ大金を投じた。その支出規模の大きさは、クラブがベンチでのさらなる交代を検討するのではなく、安定維持を望んでいる理由を浮き彫りにしている。デ・ゼルビを解任すれば、この夏に進めてきた仕事を損なうリスクがあり、指揮官はいまも新加入選手の融合を進めている段階にある。
クラブ上層部は、新戦力がチームに溶け込み、デ・ゼルビの戦術的アイデアが確固たるものになるうえで、継続性が極めて重要になると考えている。開幕直後の結果が間違いなくプレッシャーを生んでいる一方で、トッテナムは最近の取り組みがなお望む結果をもたらすと確信している。
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