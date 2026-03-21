AFP
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トッテナム、夏の移籍市場でイングランド代表のGK2人と「新たなマヌエル・ノイアー」の獲得を狙う
トッテナムがGKに関心を示している
『デイリー・メール』紙によると、トッテナムはフライブルク所属のドイツU-21代表GKノア・アトゥボルの獲得に関心を示しているほか、クリスタル・パレスのディーン・ヘンダーソンとマンチェスター・シティのジェームズ・トラフォードにも関心を寄せており、インテル移籍の噂が浮上しているビカリオの後継者候補として計画を練っている。 スパーズは残留争いの真っ只中にあり、日曜日のノッティンガム・フォレスト戦は勝点6を懸けた重要な一戦となるが、クラブはイタリア代表のビカリオがインテルからの関心を背景に今夏に退団する可能性が高いことを認識しており、後継者の確保を進めている。アントニン・キンスキーも、チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦で不名誉なパフォーマンスを見せた後、移籍金ではなくレンタル移籍でチームを去る可能性がある。
トラフォードの獲得には約3500万ポンドの費用がかかる見込みだが、アトゥボルは2027年に契約が満了し、更新の予定もないため、より費用対効果の高い選択肢と見なされている。
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ビカリオの負傷という痛手
ヴィカリオは日曜日のフォレスト戦後に手術を受けるため、トッテナムはすでに彼不在の体制に備えている。北ロンドンのクラブは勝ち点30で16位につけており、18位のウェストハムおよび17位のフォレストとはわずか1ポイント差となっている。
イタリア人GKはヘルニアを負っており、手術は代表戦の中断期間に合わせて予定されている。ヘルニア手術の回復期間は通常4週間から6週間とされており、重要な試合を欠場することになる見込みだ。少なくとも、ヴィカリオはサンダーランド戦とブライトン戦を欠場することになる。もし6週間の離脱となれば、ウルヴァーハンプトン戦やアストン・ヴィラ戦も欠場する可能性がある。
スパーズは声明で次のように述べた。「ググリエルモ・ヴィカリオが来週、ヘルニアの手術を受けることを確認した。イタリア代表GKのこの軽微な手術は、シーズンへの影響を最小限に抑えるよう日程が調整されている。ググリエルモは直ちに医療スタッフによるリハビリを開始し、来月中には戦列に復帰できることが期待されている。」
「新たなノイアー」
報道によると、アトゥボルはゴール前での独特なスタイルからマヌエル・ノイアーに例えられており、ブンデスリーガで5本連続のPKを阻止するという新記録を樹立したことから、PK阻止の達人としても知られている。U-21ドイツ代表として22試合に出場しているが、まだA代表には選出されていないものの、ここ数シーズンはフライブルクで際立った活躍を見せている。 同選手はブンデスリーガのこのクラブで通算112試合に出場し、36回の無失点を記録。さらに、609分間無失点というクラブ新記録を樹立した。
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次は何が待っているのでしょうか？
ウェストハムもフライブルクのゴールキーパーに関心を示していると報じられているが、同クラブもトッテナムと同様に厳しい状況にあり、両クラブとも夏の移籍計画を具体化する前に、まずはプレミアリーグ残留を確実にすることに注力することになるだろう。
アトゥボルは今夏の移籍を確実なものにしたいと考えており、ドイツ代表としてプレーする初の黒人ゴールキーパーになることも目指している。
彼は次のように語った。「ドイツ代表で初の黒人ゴールキーパーになることは特別なことだ。これまで前例がないからね。でも、僕にとって相手の肌の色がどうかなんて、実はどうでもいいんだ。結局のところ、パフォーマンスこそが常に決定的な要素であるべきだからね。」
若手ゴールキーパーとしての代表招集の可能性について、彼は次のように付け加えた。「今は私にとって良いタイミングだと言える。マヌエル・ノイアーはもういないし、マルク＝アンドレ・テル・ステゲンもおそらく、もう長い間代表でプレーすることはないだろうから。 かつてはノイアーが世界一だったが、今は世界一のゴールキーパーが一人だけという状況ではなく、数人がその座を争っている。これは私にとって有利に働くと思う。」
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