トッテナム、夏の移籍市場でイングランド代表のGK2人と「新たなマヌエル・ノイアー」の獲得を狙う

ウェストハムもフライブルクのゴールキーパーに関心を示していると報じられているが、同クラブもトッテナムと同様に厳しい状況にあり、両クラブとも夏の移籍計画を具体化する前に、まずはプレミアリーグ残留を確実にすることに注力することになるだろう。

アトゥボルは今夏の移籍を確実なものにしたいと考えており、ドイツ代表としてプレーする初の黒人ゴールキーパーになることも目指している。

彼は次のように語った。「ドイツ代表で初の黒人ゴールキーパーになることは特別なことだ。これまで前例がないからね。でも、僕にとって相手の肌の色がどうかなんて、実はどうでもいいんだ。結局のところ、パフォーマンスこそが常に決定的な要素であるべきだからね。」

若手ゴールキーパーとしての代表招集の可能性について、彼は次のように付け加えた。「今は私にとって良いタイミングだと言える。マヌエル・ノイアーはもういないし、マルク＝アンドレ・テル・ステゲンもおそらく、もう長い間代表でプレーすることはないだろうから。 かつてはノイアーが世界一だったが、今は世界一のゴールキーパーが一人だけという状況ではなく、数人がその座を争っている。これは私にとって有利に働くと思う。」