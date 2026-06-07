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トッテナム、再び拒否される！ブライトンがDFファン・ヘッケへの2度目のオファーを断り、CEOがプレミアリーグのライバルに警告
ブライトンは5000万ポンドの評価額を坚持する
ブライトンのポール・バーバーCEOは、トッテナムが最近ヴァン・ヘッケに対して2度獲得を打診したが、いずれも失敗したと認めた。守備補強を目指すスパーズは、この25歳を最優先ターゲットとしている。契約最終年のヴァン・ヘッケに対し、ブライトンは約5000万ポンドの移籍金を要求している。
バーバーはtalkSPORTのインタビューで「主力選手には常に関心がある。ファン・ヘッケも例外ではなく、以前から複数クラブがオファーを寄せている。今週、トッテナムからのオファー2件を拒否した」と明かした。
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シーガルズのモデルと欧州での野心
ブライトンが高額移籍金を求めるのは、長期戦略と迫る欧州大会出場を踏まえた判断だ。出場権を獲得したファビアン・フルツェラー監督は、複数の戦線を戦うために層が厚く才能ある陣容を望んでいる。バーバー氏は、選手売却でもクラブの財政条件を満たし、なおかつピッチでの競争力を落とさないことが重要だと強調した。
バーバーは「クラブと選手双方にとって適切な判断でなければならない」と説明した。 クラブの運営モデルに合った最適な取引を行い、ファビアンを確実にサポートしなければならない。彼にはまた重要なシーズンが控えている。プレミアリーグで2シーズン連続8位に入り、今回は欧州大会出場も果たした。」
ハーゼラー、経験と若さのバランスを図る
ブライトンは安値での売却を拒否し、プレミアリーグのライバルに強硬姿勢を示した。リヴァプールとニューカッスルもヴァン・ヘッケを注視しているが、2020年にNACブレダから200万ポンドで加入しオランダ代表にも選ばれた彼を手放す必要はない。バーバーは「若手とベテランのバランスが昇進には不可欠だ」と語った。
バーバーは「プレミアリーグで好結果を残し、カップ戦でも勝ち進みたい」と語る。 そのためには、ファビアン（ファン・ヘッケ監督）が最高の戦力を整えられるよう、我々が育成を重視する若手と、パスカル・グロスのような経験豊富な選手とのバランスを保つ必要がある。難しい作業だが、この夏も全力で取り組む」
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トッテナムの守備陣は危機的状況で、ロメロの去就も不透明。
トッテナムは現在、大きな改革期にある。昨季は2ポイント差で降格を回避。守備の安定を最優先し、アンディ・ロバートソンとマルコス・セネシの加入を決めた。それでもキャプテン、クリスティアン・ロメロの去就は未決定だ。
規律問題も深刻で、昨季は出場停止で6試合を欠場。その間チームは苦戦した。最終節エバートン戦を前に負傷しながらアルゼンチンに帰国し、摩擦が生じた。アトレティコ・マドリードが関心があると報じられたこともあり、スパーズはヴァン・ヘッケを長期的な守備の柱と見る可能性がある。