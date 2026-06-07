ブライトンのポール・バーバーCEOは、トッテナムが最近ヴァン・ヘッケに対して2度獲得を打診したが、いずれも失敗したと認めた。守備補強を目指すスパーズは、この25歳を最優先ターゲットとしている。契約最終年のヴァン・ヘッケに対し、ブライトンは約5000万ポンドの移籍金を要求している。

バーバーはtalkSPORTのインタビューで「主力選手には常に関心がある。ファン・ヘッケも例外ではなく、以前から複数クラブがオファーを寄せている。今週、トッテナムからのオファー2件を拒否した」と明かした。