エティハド・スタジアムからの移籍は、出場機会が限られていたマルムーシュにとって既定路線となっていた。マンチェスターに加わったのは2025年1月にさかのぼる。その加入が差し迫る中、トッテナムはブラジル人ウインガーのサヴィーニョ獲得に成功。移籍金8500万ポンドのこの取引により、前年から続いていた関心が再燃した。

マルムーシュは前季、全公式戦36試合で8得点を記録したものの、リーグ戦での関与は先発8試合、途中出場13試合に限られた。