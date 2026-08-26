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トッテナム、マンチェスター・シティFWオマル・マルムーシュのローン移籍で合意 6000万ポンドの買い取り義務付き
トッテナム、マルムーシュ獲得で合意
トッテナムが、オマル・マルムーシュを加入させるため、まずはレンタルで獲得する形でマンチェスター・シティと完全合意に達したと、『The Athletic』が報じている。この契約には、固定5000万ポンドに加え、最大1000万ポンドのボーナスを含む買い取り義務条項が盛り込まれており、その半額は達成が容易な条件となっている。27歳のエジプト代表FWは、12カ月の延長オプション付きで北ロンドンに4年間とどまる契約を結ぶ見込みで、アイントラハト・フランクフルトに支払われる再販時の取り分はない。
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エティハド退団の動きが加速
エティハド・スタジアムからの移籍は、出場機会が限られていたマルムーシュにとって既定路線となっていた。マンチェスターに加わったのは2025年1月にさかのぼる。その加入が差し迫る中、トッテナムはブラジル人ウインガーのサヴィーニョ獲得に成功。移籍金8500万ポンドのこの取引により、前年から続いていた関心が再燃した。
マルムーシュは前季、全公式戦36試合で8得点を記録したものの、リーグ戦での関与は先発8試合、途中出場13試合に限られた。
記録的な大型補強は続く
シティは当初、2024-25シーズン序盤の26試合で20ゴールを記録したこのFWをフランクフルトから獲得するため、最大7500万ユーロ（6300万ポンド）を投じることを決めていた。好調なスタートを切り、16試合で7ゴールを挙げたものの、徐々に定位置争いから外れ、最後の公式戦出場は8月16日、アーセナルに0-3で敗れたコミュニティ・シールドで、アーリング・ハーランドに代わってベンチから出場した試合となった。
この移籍により、スパーズの今夏の補強費は300億ポンドを大きく超えることになった。すでにサビーニョ、サンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、ヤン・パウル・ファン・ヘッケの獲得に加え、アンディ・ロバートソン、マルコス・セネシ、マルティン・ドゥブラフカをフリーで加えている。
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ロンドンでメディカルチェックへ
マルムーシュは移籍期限を前に条件を最終調整する前に、首都でメディカルチェックを完了する予定だ。ロベルト・デ・ゼルビ監督のコーチングスタッフは、この多才なアタッカーが素早く順応し、過密日程の中で重要な戦術的柔軟性をもたらすことを期待している。2季連続でプレミアリーグ17位に終わった後、スパーズが即時の復活を目指す中、前線の立て直しは引き続き喫緊の課題となっている。
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