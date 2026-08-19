AFP
翻訳者：
トッテナム、マンチェスター・シティの攻撃陣サヴィーニョとオマル・マルムーシュの大胆なダブル獲得に動く
マンチェスター・シティとの交渉が進展へ
『The Athletic』によると、トッテナムはマンチェスター・シティからサビーニョとマルムーシュの両選手を獲得する取引に取り組んでいる。現時点でまだ何もまとまってはいないが、プレミアリーグの両クラブ間の協議は順調に進んでいる。トッテナムは昨夏にもサビーニョの獲得を目指したが、シティはこのブラジル人選手を売却する意思がなかった。ただ、サビーニョは日曜日に行われたアーセナル戦のコミュニティ・シールドで0-3と敗れた試合のメンバーから外れていた。一方、マルムーシュもアーリング・ハーランドのバックアップを務めていたことから、この移籍市場でシティを去る可能性が高いとみられていた。
- Getty Images Sport
スパーズが今夏に巨額投資へ
サヴィーニョとマルムーシュの獲得が実現すれば、トッテナムにとってはこの夏の極めて多忙な補強の上積みとなる。クラブはすでに、サンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、ヤン・ポール・ファン・ヘッケの獲得に合計2億2950万ポンドを投じている。こうした大型補強に加え、スパーズはマルコス・セネシ、アンディ・ロバートソン、マルティン・ドゥブラフカもフリー移籍で補強した。この歴史的な支出にもかかわらず、トッテナムは財務規則を順守している。この資金力の多くは、筆頭株主ENICの戦略転換により現在クラブへ資金が投入されていることに加え、ルカ・ブスコヴィッチが最低保証4600万ポンドでブライトンに加入するなど、利益の大きい選手売却によって生まれている。
移籍の約束を果たす
今月初め、デ・ゼルビはトッテナムが驚きの「ボンバ」補強を準備していると明かした。トッテナムは前線の補強を切実に必要としている。リシャルリソンとの契約は残り1年しかなく、ドミニク・ソランケは負傷に苦しんでいるためだ。
マルムシュはシティ加入前、アイントラハト・フランクフルトで過ごした最後の半年間に17試合15得点を記録しており、トッテナムはその好調ぶりをロンドン北部でも再現してくれることを期待している。両アタッカーを獲得できれば、デ・ゼルビに必要な攻撃力をもたらし、トップ4争いの有力候補としての地位を固めるとともに、指揮官がサポーターに示した大胆な約束を果たすことにもつながる。
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トッテナムの次は何か。
トッテナムは今後、移籍市場が閉まる前にマンチェスター・シティとの合意締結に注力することになる。もしトッテナムがこの2人のアタッカー確保に成功すれば、デ・ゼルビはプレミアリーグ屈指の強力な攻撃陣を手にすることになる。ファンは、これらの補強が今季のチームをトップ4フィニッシュへ押し上げることができるか、固唾をのんで見守ることになるだろう。
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