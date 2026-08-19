今月初め、デ・ゼルビはトッテナムが驚きの「ボンバ」補強を準備していると明かした。トッテナムは前線の補強を切実に必要としている。リシャルリソンとの契約は残り1年しかなく、ドミニク・ソランケは負傷に苦しんでいるためだ。

マルムシュはシティ加入前、アイントラハト・フランクフルトで過ごした最後の半年間に17試合15得点を記録しており、トッテナムはその好調ぶりをロンドン北部でも再現してくれることを期待している。両アタッカーを獲得できれば、デ・ゼルビに必要な攻撃力をもたらし、トップ4争いの有力候補としての地位を固めるとともに、指揮官がサポーターに示した大胆な約束を果たすことにもつながる。