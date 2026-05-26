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トッテナム、マンチェスター・シティから6000万ポンドのウインガー獲得へ
トッテナム、サヴィーニョ獲得へ再始動
『デイリー・メール』によると、トッテナムは今夏の移籍市場でマンチェスター・シティのFWサヴィーニョ再獲得に動き出している。スパーズは以前も興味を示したが、シティは売却を見送った。北ロンドンのクラブは、22歳のブラジル人がロベルト・デ・ゼルビ監督の攻撃的システムに最適だと依然として考えている。
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ロマーノ氏、トッテナムとの交渉を認める
ライバルクラブの関心が強まる中、トッテナムが迅速に動き出した。サヴィーニョは今シーズン、エティハド・スタジアムでレギュラーを確保できず、全大会で14試合、プレミアリーグでは7試合の先発にとどまったため、シティでの将来を疑問視する声が出ている。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、トッテナムは交渉を再開した。
X（旧Twitter）にこう投稿した。「トッテナムは今夏サヴィーニョ獲得の交渉を再開した。昨夏も交渉があったがシティが売却を見送り破談に。サヴィーニョは移籍に前向きで、ニューカッスルも注目している」
トッテナムが攻撃陣の補強を目指す
トッテナムがサヴィーニョの獲得に動いたのは、サイドのポジションで苦戦していたためだ。1月にブレナン・ジョンソンを放出し、ウィルソン・オドバートとモハメド・クドゥスが負傷。右サイドの選択肢が不足し、長期離脱中のデヤン・クルセフスキの代役も必要だ。
そのため、サヴィーニョが加入すれば、シティでは得られなかったレギュラーとしての出場機会が確実に得られる。一方、シティは難しい決断を迫られている。クラブは以前、このウインガーの評価額を7000万ポンド近くと見積もっていたが、彼の役割が限定的であるため、本人が移籍を強く希望すればオファーを断ることは難しくなるかもしれない。
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サヴィーニョの去就、市の決定が迫る
トッテナムは今夏、早期に優先候補の獲得を目指し交渉を続ける。デ・ゼルビ監督の下で重要な役割が約束されれば、サヴィーニョの加入が後押しされると期待している。ただし、成否はマンチェスター・シティの今夏の方針次第だ。戦術や陣容が不透明なままだが、エティハド・スタジアムでのプロジェクトが固まれば、サヴィーニョの去就も明確になるだろう。