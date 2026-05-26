トッテナムがサヴィーニョの獲得に動いたのは、サイドのポジションで苦戦していたためだ。1月にブレナン・ジョンソンを放出し、ウィルソン・オドバートとモハメド・クドゥスが負傷。右サイドの選択肢が不足し、長期離脱中のデヤン・クルセフスキの代役も必要だ。

そのため、サヴィーニョが加入すれば、シティでは得られなかったレギュラーとしての出場機会が確実に得られる。一方、シティは難しい決断を迫られている。クラブは以前、このウインガーの評価額を7000万ポンド近くと見積もっていたが、彼の役割が限定的であるため、本人が移籍を強く希望すればオファーを断ることは難しくなるかもしれない。