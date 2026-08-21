サヴィーニョのキャリアの歩みは、シティ・フットボール・グループのマルチクラブモデルを象徴している。ブラジルのアトレチコ・ミネイロの下部組織から台頭した後、2022年にフランスのトロワへ加入。その後、PSVとジローナでのローン移籍を成功させ、2024年には移籍金4000万ユーロの契約でついにシティのトップチームに組み込まれた。

合計で、このウインガーはシティで53試合に出場し、2得点12アシストを記録した。8月16日のアーセナルとのコミュニティ・シールド敗戦に向けたエンツォ・マレスカのメンバーから外れたことが、移籍が差し迫っていることを最も明確に示すサインだった。夏の早い段階で個人条件はすでに合意に達しており、選手は今後、メディカルチェックを受けた後に長期契約へサインし、近い将来にわたってトッテナムと結ばれる見通しだ。