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トッテナム、マンチェスター・シティからサビーニョ獲得でクラブ記録となる8500万ポンドの契約に合意 ロベルト・デ・ゼルビはエティハドからのダブル獲りを画策
ブラジル人ウインガー獲得で記録破りのパッケージに合意
トッテナムは22歳の同選手に対し、まず7500万ポンドを支払い、さらに成績連動型のアドオンとして1000万ポンドが盛り込まれる見通しだ。これにより総額は驚異の8500万ポンドとなると、The Athleticが報じている。これはマンチェスター・シティにとって画期的な取引となり、サビーニョの移籍はエティハドのクラブにとって史上最高額の売却になる見込みだ。
22歳のウインガーは、昨夏から長らくトッテナム・ホットスパー・スタジアムの関心を集めてきた。当時、トッテナムは5000万ユーロ（4330万ポンド）前後のパッケージについて協議していたが、シティは売却に消極的で、代わりに10月に同選手と2031年までの新たな長期契約を結んだ。
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サビーニョの北ロンドンへの旅路
サヴィーニョのキャリアの歩みは、シティ・フットボール・グループのマルチクラブモデルを象徴している。ブラジルのアトレチコ・ミネイロの下部組織から台頭した後、2022年にフランスのトロワへ加入。その後、PSVとジローナでのローン移籍を成功させ、2024年には移籍金4000万ユーロの契約でついにシティのトップチームに組み込まれた。
合計で、このウインガーはシティで53試合に出場し、2得点12アシストを記録した。8月16日のアーセナルとのコミュニティ・シールド敗戦に向けたエンツォ・マレスカのメンバーから外れたことが、移籍が差し迫っていることを最も明確に示すサインだった。夏の早い段階で個人条件はすでに合意に達しており、選手は今後、メディカルチェックを受けた後に長期契約へサインし、近い将来にわたってトッテナムと結ばれる見通しだ。
デ・ゼルビ、マンチェスター・シティからの2人獲得を画策か
サビーニョは、デ・ゼルビが狙うシティの選手の中で唯一の存在ではない。イタリア人指揮官は攻撃陣の選択肢を全面的に刷新しようとしている。報道によれば、トッテナムもマンチェスターの強豪からFWオマル・マルムーシュを獲得する交渉を前進させている。エジプト代表はこの移籍に前向きとされており、エティハドでアーリング・ハーランドの影に隠れる状況から抜け出し、中央での役割を求めているという。
サビーニョとマルムーシュの両獲得を目指す動きは、トッテナムの補強戦略における大きな方針転換を示している。デ・ゼルビは前線3枚を完全に一新することを目指しているとされ、コーディ・ガクポも引き続き有力なターゲットとなっている。
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トッテナムが今夏の大規模補強を続ける
サヴィーニョの加入により、トッテナムの今夏の総支出は3億ポンドを超えた。クラブはすでにサンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、ヤン・パウル・ファン・ヘッケを高額な移籍金で確保しており、さらにフリーでアンディ・ロバートソン、マルコス・セネシ、マルティン・ドゥブラフカを加えて戦力を強化している。
このレベルの投資は、デ・ゼルビに即時の結果を出すことへの大きなプレッシャーを与える。クラブ首脳陣は攻撃陣を最後のピースと明確に位置づけており、シティへのダブルアプローチはその本気度を示すものとみられている。
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