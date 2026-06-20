スパーズはロベルト・デ・ゼルビ監督の下、移籍市場で前進し、厳しいシーズンを終えたチームの再建を目指す。移籍専門家のマッテオ・モレット氏によると、クラブは21歳のMFと個人条件で合意間近だという。この選手は、ウェストハムが苦戦中でもプレミアリーグで注目の若手とされている。

マンチェスター・ユナイテッドが以前からフェルナンデスを最優先ターゲットとしていたが、トッテナムはライバルに先んじるため迅速に動いている。選手本人はトップリーグに残りチャンピオンシップ降格を避けたい考えで、ロンドン北部への移籍に前向きとされる。ただ、選手側との交渉が続いているため、両クラブ間の正式な話し合いは始まっていない。