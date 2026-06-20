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Khaled Mahmoud

翻訳者：

トッテナム、マテウス・フェルナンデス獲得間近。ロンドンのクラブがマンチェスター・ユナイテッドに先んじる。

マテウス・フェルナンデス
トッテナム
マンチェスター・ユナイテッド
ウェストハム
プレミアリーグ
移籍情報

トッテナム・ホットスパーは、ウェストハム・ユナイテッドのMFマテウス・フェルナンデス獲得へ夏の補強を急ぐ。報道によると、ウェストハムの降格で、マンチェスター・ユナイテッドが狙うこのポルトガル代表をトッテナムが横取りする態勢を整えているという。

  • トッテナムがポルトガル人スターの獲得競争でリード

    スパーズはロベルト・デ・ゼルビ監督の下、移籍市場で前進し、厳しいシーズンを終えたチームの再建を目指す。移籍専門家のマッテオ・モレット氏によると、クラブは21歳のMFと個人条件で合意間近だという。この選手は、ウェストハムが苦戦中でもプレミアリーグで注目の若手とされている。

    マンチェスター・ユナイテッドが以前からフェルナンデスを最優先ターゲットとしていたが、トッテナムはライバルに先んじるため迅速に動いている。選手本人はトップリーグに残りチャンピオンシップ降格を避けたい考えで、ロンドン北部への移籍に前向きとされる。ただ、選手側との交渉が続いているため、両クラブ間の正式な話し合いは始まっていない。

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    デ・ゼルビによる野心的な中盤の再構築

    フェルナンデスの獲得は、トッテナム・ホットスパー・スタジアムの中盤刷新という広範な戦略の一環だ。クラブはすでに他ポジションでも動き、報道によるとニューカッスル・ユナイテッドのサンドロ・トナリにも注目している。特にトナリ争奪戦ではトップ6とも競合するため、両選手を獲得できればクラブの強い意志を示すだろう。

    クラブはすでにアンディ・ロバートソン、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ、マルコス・セネシを獲得。フェルナンデスとトナリを狙うことで、デ・ゼルビ監督は技術と守備力を兼備する中盤を目指す。フェルナンデスは昨季ウェストハムで39試合5ゴール5アシストを記録した。 

  • マンチェスター・ユナイテッドとの競争

    トッテナムが動いているにもかかわらず、フェルナンデスの獲得競争ではマンチェスター・ユナイテッドが依然として強力なライバルだ。オールド・トラッフォードの首脳陣は、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンとレアル・マドリードのオーレリアン・チュアメニの交渉が難航したため、このポルトガル人若手にターゲットを切り替えた。フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドを高く評価しており、代表で共にプレーするブルーノ・フェルナンデスと再びチームメイトになることに意欲的だと報じられている。

    この「レッドデビルズ」の関心が、スパーズの最近の進展をさらに重要にしている。 トッテナムが個人条件で合意すれば、主導権はウェストハムに移る。同選手は2025年夏、4000万ポンド超でサウサンプトンからウェストハムへ加入し、2030年まで契約している。ユナイテッドは、このスピードについていくか、ライバルにターゲットを奪われるかを迫られる。

  • Brentford v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    8000万ポンドの壁

    個人条件は合意間近だが、移籍金はまだ壁がある。報道では、ウェストハムは主力選手に8000万～8500万ポンドを要求。クラブは降格しても「降格割引」は適用せず、将来性を評価している。

    トッテナムとマンチェスター・ユナイテッドは今後数週間、移籍金減額を交渉するとみられる。スパーズは今夏最大7人の補強を計画しており、予算配分に慎重だ。それでも、国内屈指のMF争奪戦では北ロンドンのクラブに勢いがある。