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トッテナム、マテウス・フェルナンデス獲得間近。ロンドンのクラブがマンチェスター・ユナイテッドに先んじる。
トッテナムがポルトガル人スターの獲得競争でリード
スパーズはロベルト・デ・ゼルビ監督の下、移籍市場で前進し、厳しいシーズンを終えたチームの再建を目指す。移籍専門家のマッテオ・モレット氏によると、クラブは21歳のMFと個人条件で合意間近だという。この選手は、ウェストハムが苦戦中でもプレミアリーグで注目の若手とされている。
マンチェスター・ユナイテッドが以前からフェルナンデスを最優先ターゲットとしていたが、トッテナムはライバルに先んじるため迅速に動いている。選手本人はトップリーグに残りチャンピオンシップ降格を避けたい考えで、ロンドン北部への移籍に前向きとされる。ただ、選手側との交渉が続いているため、両クラブ間の正式な話し合いは始まっていない。
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デ・ゼルビによる野心的な中盤の再構築
フェルナンデスの獲得は、トッテナム・ホットスパー・スタジアムの中盤刷新という広範な戦略の一環だ。クラブはすでに他ポジションでも動き、報道によるとニューカッスル・ユナイテッドのサンドロ・トナリにも注目している。特にトナリ争奪戦ではトップ6とも競合するため、両選手を獲得できればクラブの強い意志を示すだろう。
クラブはすでにアンディ・ロバートソン、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ、マルコス・セネシを獲得。フェルナンデスとトナリを狙うことで、デ・ゼルビ監督は技術と守備力を兼備する中盤を目指す。フェルナンデスは昨季ウェストハムで39試合5ゴール5アシストを記録した。
マンチェスター・ユナイテッドとの競争
トッテナムが動いているにもかかわらず、フェルナンデスの獲得競争ではマンチェスター・ユナイテッドが依然として強力なライバルだ。オールド・トラッフォードの首脳陣は、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンとレアル・マドリードのオーレリアン・チュアメニの交渉が難航したため、このポルトガル人若手にターゲットを切り替えた。フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドを高く評価しており、代表で共にプレーするブルーノ・フェルナンデスと再びチームメイトになることに意欲的だと報じられている。
この「レッドデビルズ」の関心が、スパーズの最近の進展をさらに重要にしている。 トッテナムが個人条件で合意すれば、主導権はウェストハムに移る。同選手は2025年夏、4000万ポンド超でサウサンプトンからウェストハムへ加入し、2030年まで契約している。ユナイテッドは、このスピードについていくか、ライバルにターゲットを奪われるかを迫られる。
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8000万ポンドの壁
個人条件は合意間近だが、移籍金はまだ壁がある。報道では、ウェストハムは主力選手に8000万～8500万ポンドを要求。クラブは降格しても「降格割引」は適用せず、将来性を評価している。
トッテナムとマンチェスター・ユナイテッドは今後数週間、移籍金減額を交渉するとみられる。スパーズは今夏最大7人の補強を計画しており、予算配分に慎重だ。それでも、国内屈指のMF争奪戦では北ロンドンのクラブに勢いがある。