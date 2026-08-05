ファブリツィオ・ロマーノによると、トッテナムはすでにサヴィーニョと個人条件で合意に達している。 このウインガーは、ロベルト・デ・ゼルビ監督の下でプレーするため、シティに正式に移籍を要求した。 両クラブ間の交渉は進展しているが、シティは評価額である6000万ポンドの満額を求めている。 また、シティは移籍市場でまず後釜を確保することを、最終承認の条件としている。

トッテナムは、最優先ターゲットだったコーディ・ガクポについてリヴァプールが交渉をきっぱり拒否したため、サヴィーニョへと関心を移した。 リヴァプールは前線の層を維持したい考えから、あらゆるアプローチを拒絶した。