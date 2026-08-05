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トッテナム、プレミアリーグのスター2人獲得へ総額1億2500万ポンドの動きか
トッテナム、総額1億2500万ポンドの攻撃陣ダブル補強を狙う
トッテナムは、シティのウインガーであるサヴィーニョとチェルシーのFWジャクソンを獲得するため、総額1億2500万ポンドの大型投資を準備している。ロンドンのクラブは、これまでにDFとMFの補強を進めてきたことを受け、攻撃陣を全面的に再編する決意を固めている。トッテナムは、このブラジル人ウインガーに6000万ポンド、そして25歳のセネガル代表ストライカーに6500万ポンドを投じる意向だ。
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ガクポの拒否を受け、サヴィーニョが条件面で合意
ファブリツィオ・ロマーノによると、トッテナムはすでにサヴィーニョと個人条件で合意に達している。 このウインガーは、ロベルト・デ・ゼルビ監督の下でプレーするため、シティに正式に移籍を要求した。 両クラブ間の交渉は進展しているが、シティは評価額である6000万ポンドの満額を求めている。 また、シティは移籍市場でまず後釜を確保することを、最終承認の条件としている。
トッテナムは、最優先ターゲットだったコーディ・ガクポについてリヴァプールが交渉をきっぱり拒否したため、サヴィーニョへと関心を移した。 リヴァプールは前線の層を維持したい考えから、あらゆるアプローチを拒絶した。
ジャクソンがセンターフォワード探しの解決策としてターゲットに
2人目のワイドアタッカー確保に苦戦したトッテナムは、実績あるセンターフォワードの獲得へと方針を転換した。トッテナムは現在、ジャクソン獲得に向けて接触を開始しており、ダニー・ウェルベックのスタンフォード・ブリッジ加入後、チェルシーは同選手を6500万ポンドと評価している。
25歳の同選手は昨季、バイエルン・ミュンヘンへレンタル移籍していたが、主に途中出場が中心だった。『デイリー・メール』によれば、ジャクソンは現在、定期的なトップチームでの出場機会を確保するため、完全移籍を望んでいるという。チェルシーは現在、チームに6人のストライカーを抱えており、トッテナムが要求額を満たせばジャクソンの退団を承認する構えだ。
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スパーズに迫る8月の重要な期限
トッテナムの幹部陣は2026年8月第2週に、シティ首脳陣と正式な会談を行う予定だ。トッテナム上層部は8月10日までにサビーニョ獲得の合意を最終決定したい考えである。ブラジル人選手の移籍がまとまり次第、トッテナムはジャクソン獲得に向け、チェルシーに対して6500万ポンドの最初の正式オファーを直ちに提示する。
デ・ゼルビとトッテナムの取締役会は、刷新された前線を開幕に間に合わせるため、プレミアリーグ開幕前に両取引を完了させるべく動いている。
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