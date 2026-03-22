トッテナムがノッティンガム・フォレストをホームに迎える一戦において、先発メンバーに大きなサプライズがあった。イゴール・トゥドール監督は、グイリエルモ・ヴィカリオを先発起用することを決断した。このゴールキーパーは、明日3月23日（月）にヘルニアの手術を控えているにもかかわらず、スパーズのゴールを守る。この手術により、彼は今シーズン終了まで戦線離脱となる可能性が高く、ワールドカップ予選プレーオフに向けた代表招集も逃すことになった。
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トッテナム、ビカリオは手術が必要だが先発出場：ノッティンガム・フォレスト戦におけるトゥドールの采配
チューダーの選択
ヴィカリオはヘルニアの手術を受ける予定だが、トゥドール監督はそれでも彼をゴールマウスに起用することを選んだ。この決断は、試合の重要性も考慮されたものだ。ノッティンガム・フォレスト戦は、事実上、残留をかけた一戦となる。トッテナムは勝ち点30で5位から下から数えて5番目、ノッティンガムは勝ち点29で4位から下から数えて4番目だからだ。
そのため、監督は、回復までの期間が未定である手術を控えたビカリオを、最後の試合として最高のゴールキーパーとして起用することを望んだ。しかし、イタリアがワールドカップ出場を決めれば、ビカリオがジェナロ・ガットゥーゾ監督の招集メンバーに間に合うように復帰できることを期待している。
トッテナムの公式発表
「グイリエルモ・ヴィカリオが来週、ヘルニアの手術を受けることが決定しました。
イタリア代表のゴールキーパーが受けるこの軽微な手術は、今シーズンのチームへの影響を最小限に抑えるよう計画されています。
グイリエルモは直ちに医療スタッフによるリハビリを開始し、来月中にはピッチに復帰できる見込みです。」
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