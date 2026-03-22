トッテナム、ビカリオは手術が必要だが先発出場：ノッティンガム・フォレスト戦におけるトゥドールの采配

ヴィカリオはヘルニアの手術を受ける予定だが、トゥドール監督はそれでも彼をゴールマウスに起用することを選んだ。この決断は、試合の重要性も考慮されたものだ。ノッティンガム・フォレスト戦は、事実上、残留をかけた一戦となる。トッテナムは勝ち点30で5位から下から数えて5番目、ノッティンガムは勝ち点29で4位から下から数えて4番目だからだ。

そのため、監督は、回復までの期間が未定である手術を控えたビカリオを、最後の試合として最高のゴールキーパーとして起用することを望んだ。しかし、イタリアがワールドカップ出場を決めれば、ビカリオがジェナロ・ガットゥーゾ監督の招集メンバーに間に合うように復帰できることを期待している。



