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翻訳者：

トッテナム、トナーリはミランを忘れない「20年後も、スケジュールが許す限りミランを追い続ける。この気持ちは決して変わらないから」

ACミラン

イタリア人MFが『Sky Sport』に対し、古巣とのつながりや、ロベルト・デ・ゼルビとともにトッテナムで過ごした時期について語った。

年月が経ち、何キロ離れていても、トナーリのACミランへの思いは強いままだ。ブレシア出身のMFは『スカイ』のインタビューで、トッテナムでの挑戦のここまでを語るとともに、長年愛着を抱いてきたACミランへの思いを口にした。 ACミランはいつまでも僕の心のクラブであり続ける。どれほど時が経っても変わらない。 20年後もACミランを追い続ける。都合がつくときはいつでも。なぜなら、この思いは決して変わらないからだ」



  • トッテナムでの時期

    トナーリは、トッテナムがホームでコヴェントリーを下し、今季初勝利を挙げた先週月曜日についても振り返った。「「月曜日の試合は、今季序盤の一つの区切りになったと思う。僕たちは成長し続けている。シーズンの出だしを見るのではなく、良かった点を受け止めなければならない。パフォーマンスは非常に良かった。みんな監督のことを大切に思っている。監督はここトッテナムで誰よりも苦しんでいる僕たちはまだ何も成し遂げていないからこそ、監督に多くのものを返さなければならないと分かっている。先週からチームとしての一体感がずっと強まった。立ち止まってはいけない。これからアウェーで厳しい試合に臨む。前向きな姿勢で、自分たちのサッカーを見せなければならない

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