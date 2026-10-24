年月が経ち、何キロ離れていても、トナーリのACミランへの思いは強いままだ。ブレシア出身のMFは『スカイ』のインタビューで、トッテナムでの挑戦のここまでを語るとともに、長年愛着を抱いてきたACミランへの思いを口にした。 「ACミランはいつまでも僕の心のクラブであり続ける。どれほど時が経っても変わらない。 20年後もACミランを追い続ける。都合がつくときはいつでも。なぜなら、この思いは決して変わらないからだ」
AFP
翻訳者：
トッテナム、トナーリはミランを忘れない「20年後も、スケジュールが許す限りミランを追い続ける。この気持ちは決して変わらないから」
トッテナムでの時期
トナーリは、トッテナムがホームでコヴェントリーを下し、今季初勝利を挙げた先週月曜日についても振り返った。「「月曜日の試合は、今季序盤の一つの区切りになったと思う。僕たちは成長し続けている。シーズンの出だしを見るのではなく、良かった点を受け止めなければならない。パフォーマンスは非常に良かった。みんな監督のことを大切に思っている。監督はここトッテナムで誰よりも苦しんでいる。僕たちはまだ何も成し遂げていないからこそ、監督に多くのものを返さなければならないと分かっている。先週からチームとしての一体感がずっと強まった。立ち止まってはいけない。これからアウェーで厳しい試合に臨む。前向きな姿勢で、自分たちのサッカーを見せなければならない」
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