トッテナム・サポーターズ・トラスト、「誤審の連続だったシーズン」を経て、イゴール・トゥドールの後任について警告を発する

トッテナム・サポーターズ・トラストは、スパーズの熱心なサポーターたちの間で高まる不満を反映し、即座にその思いを表明した。ソーシャルメディアで公開された鋭い声明の中で、彼らは現在の危機について、理事会に対し的確なメッセージを送った。声明には次のように記されていた。「イゴールとそのチームの尽力に感謝するとともに、彼と彼の家族が喪失感を受け入れられるよう、心よりお祈り申し上げます。 誤った判断が相次いだ今シーズンだが、残りの戦いを任せるには賢明な選択がなされることを願う。クラブを理解し、目の前の課題——プレミアリーグ残留——に十分対応できる人物。私たち全員が誇りに思え、長きにわたり苦しんできたファンに、切実に必要とされる成功と喜びをもたらしてくれる人物である。」











