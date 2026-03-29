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トッテナム・サポーターズ・トラスト、「誤審の連続だったシーズン」を経て、イゴール・トゥドールの後任について警告を発する
不振の末、退団へ
トッテナムは、トゥドール監督との合意による退任が確定したことを受け、再び新監督探しを開始した。 クロアチア人監督は、わずか44日間という悪夢のような在任期間を経て、北ロンドンを去ることとなった。決定的な打撃となったのは、ノッティンガム・フォレストにホームで0-3と惨敗した一戦だった。この結果、スパーズは降格圏からわずか1ポイント差の17位に沈み、危うい立場に立たされている。代表戦期間中はブルーノ・サルトールが残留選手たちのトレーニングを指揮し、クラブ首脳陣は今後の対応を検討する。
ファンは賢明な選択を求めている
トッテナム・サポーターズ・トラストは、スパーズの熱心なサポーターたちの間で高まる不満を反映し、即座にその思いを表明した。ソーシャルメディアで公開された鋭い声明の中で、彼らは現在の危機について、理事会に対し的確なメッセージを送った。声明には次のように記されていた。「イゴールとそのチームの尽力に感謝するとともに、彼と彼の家族が喪失感を受け入れられるよう、心よりお祈り申し上げます。 誤った判断が相次いだ今シーズンだが、残りの戦いを任せるには賢明な選択がなされることを願う。クラブを理解し、目の前の課題——プレミアリーグ残留——に十分対応できる人物。私たち全員が誇りに思え、長きにわたり苦しんできたファンに、切実に必要とされる成功と喜びをもたらしてくれる人物である。」
短く、かつ有害な在任期間
2月にチームを立て直すべく元ユヴェントス監督が就任した際、期待は高まっていたが、現実は厳しいものだった。全大会通じて7試合でわずか1勝しか挙げられず、その1勝もチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦でアトレティコ・マドリードに勝利したものだったが、結局クラブは欧州の舞台から姿を消すこととなり、その勝利も無意味なものとなってしまった。国内リーグでの成績はさらに懸念すべきもので、トップリーグの5試合で4敗を喫した。 彼の評判にとって最も致命的だったのは、アーセナル、フルハム、クリスタル・パレスとのロンドン・ダービーで3連敗を喫したことであり、クラブ首脳陣はチャンピオンシップへの降格という大惨事を何としても回避しようと必死になった。
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トッテナムは今後どうなるのか？
ノッティンガム・フォレストに0-3で敗れた後、トッテナムは31試合を終えて勝ち点30、17位に沈み、降格圏に危険なほど接近している。18位のウェストハム・ユナイテッドとはわずか1ポイント差で、バーンリーとウルヴァーハンプトン・ワンダラーズはそれぞれ勝ち点20、17とさらに下位に低迷している。 クラブはシーズンを救うための重要な7試合の連戦に臨むことになり、4月12日のサンダーランド戦から始まる。残留をかけた重要な一戦としては、4月25日の最下位ウルヴァーハンプトンとのアウェイ戦、5月9日の15位リーズ・ユナイテッドとのホーム戦に加え、アストン・ヴィラやチェルシーとの厳しい試合が控えており、5月24日のエヴァートンとのホーム戦をもってシーズンを締めくくる。