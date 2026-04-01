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トッテナム・サポーターズ・トラストは、元マルセイユ監督のロベルト・デ・ゼルビがメイソン・グリーンウッドについて発した「極めて不快な」発言を、同氏の就任を受けて「深刻な懸念」を抱く理由として挙げている。
新任マネージャーの着任が摩擦を引き起こす
デ・ゼルビ監督が5年契約で就任したことは、彼が過去にリーグ・アンでグリーンウッドと関わっていたという事実によって影を落とされている。トッテナム・サポーターズ・トラストは、「プラウド・リリーホワイト」や「ウィメン・オブ・ザ・レーン」といった団体と共に、火曜日に就任が正式決定する前から、この人事に反対の声を上げていた。 ファンは特にそのタイミングに憤慨しており、チームが順位表の下位という危うい状況にある中で、新監督の過去がファン層の分裂を招く恐れがあると主張している。
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信頼には価値観の再確認が求められる
サポーターズ・トラストは、このイタリア人監督の就任に反対する旨を記した詳細な声明を発表し、彼の過去の発言とクラブの掲げる理念との間に矛盾があることを指摘した。同団体は次のように述べている。「プレミアリーグでの最近の指導経験を持つ監督の数が限られていること、そしてトッテナムが降格の危機に直面していることから早急な対応が必要であることは認識している。しかし、今回の就任は深刻かつ広範な懸念を引き起こしており、多くのファンから、この強い感情を伝えるよう要請する連絡が寄せられている。 デ・ゼルビのメイソン・グリーンウッドに関する発言は不必要かつ不適切であり、多くのサポーターにとって深く不快なものであった。また、間違いなく、男性による暴力の被害者たちを不安に陥れたことだろう。」
分裂し、危機に瀕しているファン層
この論争は、デ・ゼルビがマルセイユに在籍していた時期に端を発している。当時、彼はグリーンウッドの過去の法的問題にもかかわらず、彼を「善良な人物」として擁護していた。グリーンウッドは2022年、強姦未遂、支配的・強制的行為、および身体的危害を伴う暴行の容疑で起訴された。主要な証人が証言を取り下げたことを受け、英国検察庁は2023年2月にこの事件の起訴を取り下げた。グリーンウッドは容疑を否認していた。
デ・ゼルビ監督の就任がクラブの文化に与える影響を強調し、トラストは次のように付け加えた。「我々は、こうした発言が放置されれば、チームを後押しするために皆が団結すべきこの時期に、サポーターの間に亀裂を生じさせることになるだろうと考えている。ファンは『All Together, Always』というイニシアチブの下に結束しているが、今回の就任はその団結に大きな負担を強いるものだ。もしそれらの発言が彼の本心であるならば、それは我々が愛するクラブの価値観に憂慮すべき影を落とすことになる。
「今回の就任に伴い、クラブおよびデ・ゼルビ氏からの発信は、これらの価値観を明確かつ断固として再確認するものでなければならない。さらに、その言葉は、女性に対する暴力と闘う女性支援団体や組織への、目に見える形で持続的な支援を含む、有意義な行動によって裏付けられなければならない。」
- AFP
熾烈な残留争い
デ・ゼルビ監督は、4月12日のサンダーランド戦という重要なアウェイ戦を皮切りに、プレミアリーグ残留をかけた一触即発の戦いを切り抜けつつ、失望したサポーターの信頼を取り戻すという差し迫った課題に直面している。このデビュー戦は、2025-26シーズンを締めくくる過酷な7連戦の始まりとなる。現在、トッテナムは降格圏からわずか1ポイント上回っているに過ぎない。