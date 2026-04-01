トッテナム・サポーターズ・トラストは、元マルセイユ監督のロベルト・デ・ゼルビがメイソン・グリーンウッドについて発した「極めて不快な」発言を、同氏の就任を受けて「深刻な懸念」を抱く理由として挙げている。

この論争は、デ・ゼルビがマルセイユに在籍していた時期に端を発している。当時、彼はグリーンウッドの過去の法的問題にもかかわらず、彼を「善良な人物」として擁護していた。グリーンウッドは2022年、強姦未遂、支配的・強制的行為、および身体的危害を伴う暴行の容疑で起訴された。主要な証人が証言を取り下げたことを受け、英国検察庁は2023年2月にこの事件の起訴を取り下げた。グリーンウッドは容疑を否認していた。

デ・ゼルビ監督の就任がクラブの文化に与える影響を強調し、トラストは次のように付け加えた。「我々は、こうした発言が放置されれば、チームを後押しするために皆が団結すべきこの時期に、サポーターの間に亀裂を生じさせることになるだろうと考えている。ファンは『All Together, Always』というイニシアチブの下に結束しているが、今回の就任はその団結に大きな負担を強いるものだ。もしそれらの発言が彼の本心であるならば、それは我々が愛するクラブの価値観に憂慮すべき影を落とすことになる。

「今回の就任に伴い、クラブおよびデ・ゼルビ氏からの発信は、これらの価値観を明確かつ断固として再確認するものでなければならない。さらに、その言葉は、女性に対する暴力と闘う女性支援団体や組織への、目に見える形で持続的な支援を含む、有意義な行動によって裏付けられなければならない。」