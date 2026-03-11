トッテナム・サポーターズ・トラストが「緊急措置」を要求　クラブ143年の歴史で最悪の不振が続く中、イゴール・トゥドール監督への圧力が高まる

マドリードでの惨敗の余波は即座に現れ、THST（トッテナム・ホットスパー・サポーターズ・トラスト）は「緊急措置」を求める痛烈な声明を発表した。このパフォーマンスを「完全なる不名誉」と断じたサポーター団体は、理事会の補強戦略から明確な方向性の欠如まで、クラブ内部の構造的問題を指摘。声明にはこう記されていた。「このパフォーマンスは完全なる不名誉であり、現在のスパーズの悲惨な状況を象徴している。 1月の移籍市場から監督人事に至るまで、リーダーシップの欠如と、これらの決定に影響を与えるトッテナムに根ざした人物の完全な不在が問題だ。『挑戦する勇気』はどこへ行った？『栄光の響き』はどこへ消えた？」

また非執行会長ピーター・チャリントンと理事会に対し、ファン層の高まる怒りを踏まえた厳しい警告を発した。「我々は今まさに崖の端を夢遊病者のように歩んでいる。緊急の対策が必要だ」と声明は続けた。 「スパーズファンであることがこれほど困難だったことはないが、サポーターはクラブの衰退を黙って見過ごすことはない。少なくともマドリードでの試合チケットは返金されるべきだ。しかし我々が真に望むのは、クラブが我々に誇りを与えてくれることだ。我々はチームを支え、12人目の選手となるためにここにいる。だが我々にはそれ以上の価値がある」