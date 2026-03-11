Getty Images Sport
翻訳者：
トッテナム・サポーターズ・トラストが「緊急措置」を要求 クラブ143年の歴史で最悪の不振が続く中、イゴール・トゥドール監督への圧力が高まる
トッテナムにとって史上最低の記録
クラブ史上最悪の6連敗が続く中、理事会には監督交代を求める声が高まっている。マドリードでの夜は混乱に包まれ、トゥドールはトッテナム史上初となる就任後4試合全敗の監督となった。 悲惨なスタートで控えGKアントニン・キンスキーが開始17分以内に致命的なミスを2度犯し、マルコス・ジョレンテとジュリアン・アルバレスに得点を許した。その間にアントワーヌ・グリーズマンがミッキー・ファン・デ・ヴェンのミスを突いて追加点を挙げ、プレミアリーグ勢は観客の一部が席に着く前に0-3とリードを許す事態となった。
- Getty Images Sport
サポーターズ・トラストは即時変更を要求する
マドリードでの惨敗の余波は即座に現れ、THST（トッテナム・ホットスパー・サポーターズ・トラスト）は「緊急措置」を求める痛烈な声明を発表した。このパフォーマンスを「完全なる不名誉」と断じたサポーター団体は、理事会の補強戦略から明確な方向性の欠如まで、クラブ内部の構造的問題を指摘。声明にはこう記されていた。「このパフォーマンスは完全なる不名誉であり、現在のスパーズの悲惨な状況を象徴している。 1月の移籍市場から監督人事に至るまで、リーダーシップの欠如と、これらの決定に影響を与えるトッテナムに根ざした人物の完全な不在が問題だ。『挑戦する勇気』はどこへ行った？『栄光の響き』はどこへ消えた？」
また非執行会長ピーター・チャリントンと理事会に対し、ファン層の高まる怒りを踏まえた厳しい警告を発した。「我々は今まさに崖の端を夢遊病者のように歩んでいる。緊急の対策が必要だ」と声明は続けた。 「スパーズファンであることがこれほど困難だったことはないが、サポーターはクラブの衰退を黙って見過ごすことはない。少なくともマドリードでの試合チケットは返金されるべきだ。しかし我々が真に望むのは、クラブが我々に誇りを与えてくれることだ。我々はチームを支え、12人目の選手となるためにここにいる。だが我々にはそれ以上の価値がある」
キンスキー置換論争
内部の緊張を浮き彫りにする動きとして、キンスキーはキャプテンのクリスティアン・ロメロとタッチライン上で目に見える議論を交わした後、わずか17分で交代させられた。動揺したゴールキーパーの交代決定にアルゼンチン人DFが影響を与えたかとの質問に対し、テュドール監督は「もちろん私の判断だ」と強硬な姿勢を崩さなかった。監督は試合終了後の記者団に対し、自チームのキーパーの個人パフォーマンスについて詳しく説明することを拒否し、簡潔に「ノーコメント」と述べた。
トゥドールは自身の将来に関する質問もかわそうとし、代わりにチームを苦しめる構造的問題に焦点を当てた。「それは私の話題ではない。私の仕事ではなく、チームをどう助けるかが問題だ」とクロアチア人監督は主張した。「常にそれが核心だ。我々の現状と抱える問題を認識している。毎試合何かが起こることも理解している。時に説明が非常に難しいこともある」
- Getty Images Sport
次に何が来る？
トッテナムにとって、焦点は欧州での栄光から基本的な生き残りへと移りつつある。プレミアリーグの降格圏への転落を食い止めようとしているのだ。トッテナムはまず今週末、プレミアリーグでリヴァプールと対戦するためアンフィールドへ遠征し、その後チャンピオンズリーグのホームゲームでアトレティコ・マドリードを北ロンドンのホームに迎える。
広告