主将を巡って移籍の臆測が過熱する中でも、トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は、来季に向けてなおロメロをチームの戦力として計算していると強調した。今週の発言でデ・ゼルビ監督は、このDFと直接連絡を取り続けていることを認めた。

「昨日、クティとメッセージをやり取りして、彼がロンドンに戻ってきた時のプランについて話した。ただ、移籍市場のことではない」とデ・ゼルビ監督は述べた。「それは私の仕事ではない。移籍市場には多くの選択肢があることは分かっている」とデ・ゼルビ監督は付け加えた。

ロメロはまもなくロンドンに戻る予定で、最終的な去就は移籍市場が閉まる前に決着するとみられている。