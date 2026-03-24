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トッテナム、イゴール・トゥドール監督の去就が不透明な中、新たな候補として浮上した元ブンデスリーガ監督と交渉
スパーズはフッターを後任候補として浮上させている
トッテナムのシーズンは悪化の一途をたどる中、クラブ首脳陣は今後の選択肢を検討しており、フッター氏が監督職の有力候補として浮上している。56歳のオーストリア人である同氏は、2025年10月にモナコを退任して以来無職の状態だが、ブンデスリーガでの過去の成功実績から、スパーズの理事会から高く評価されている。
英国内の報道では正式な交渉がすでに進んでいると伝えられているが、スカイ・スポーツの情報によると、現時点では具体的な話し合いは行われていないという。しかし、クラブがプレミアリーグの最下位圏から脱却を図るため、代表戦期間中に監督交代を決断する場合、フッター氏は依然として候補リストの上位に名を連ねている。
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デ・ゼルビは依然として候補に残っている
北ロンドンの監督ポストを巡り、ハッター以外にも著名な名前が浮上している。元ブライトンおよびマルセイユの監督ロベルト・デ・ゼルビも移籍に前向きだと報じられているが、正式な契約成立は、クラブがプレミアリーグ残留を果たせるかどうかにかかっているだろう。このイタリア人監督の攻撃的なプレースタイルは、リーグ・アンでの指揮官としての最後が波乱含みだったにもかかわらず、欧州全土で高い評価を集めている。
状況は依然として複雑で、一部の報道によれば、デ・ゼルビとの契約には、万が一クラブが降格という不名誉な事態に陥った場合の解除条項が含まれる可能性があるという。現時点では、トッテナムはシーズン終盤の過酷な戦いに備え、万全の体制を整えるべく、複数の候補者を精査している。
父の死を受け、チューダーが喪に服している
新監督の選定は、現監督のトゥドールにとって極めてデリケートな時期に行われている。チームの不振に加え、このクロアチア人監督は大きな個人的な悲しみに直面している。先日のホームでの敗戦後、トゥドール監督は、実父のマリオ氏が亡くなったとの報を受け、近親者の死去を理由に試合後のメディア対応を欠席した。
ピッチ上では、トゥドール監督にとって状況はますます厳しさを増している。2月にトーマス・フランク監督の後任として就任して以来、リーグ戦5試合で獲得した勝ち点はわずか1ポイントにとどまっている。
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フォレストの敗戦を受け、降格争いが迫る
ノッティンガム・フォレストに0-3という惨敗を喫し、クラブが降格圏からわずか1ポイント差の位置にとどまることになったことで、解決策を見出す必要性は一層高まっている。チームはリーグ戦13試合勝ちなしという、ほぼ1世紀ぶりの最悪の不振に陥っており、ファンの不満は高まる一方だ。
代表戦による中断期間がわずかな猶予を与える中、トッテナムの首脳陣は、トゥドール監督を続投させるか、あるいはフッターやデ・ゼルビといった新たな指揮官を起用するか決断を下さなければならない。中断明け、チームはサンダーランドとのアウェイ戦に臨むが、これは絶対に勝たなければならない一戦だ。その後、プレミアリーグ残留か、あるいはチャンピオンシップへの降格が決まる一連の重要な試合が待ち受けている。