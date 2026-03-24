トッテナム、イゴール・トゥドール監督の去就が不透明な中、新たな候補として浮上した元ブンデスリーガ監督と交渉

北ロンドンの監督ポストを巡り、ハッター以外にも著名な名前が浮上している。元ブライトンおよびマルセイユの監督ロベルト・デ・ゼルビも移籍に前向きだと報じられているが、正式な契約成立は、クラブがプレミアリーグ残留を果たせるかどうかにかかっているだろう。このイタリア人監督の攻撃的なプレースタイルは、リーグ・アンでの指揮官としての最後が波乱含みだったにもかかわらず、欧州全土で高い評価を集めている。

状況は依然として複雑で、一部の報道によれば、デ・ゼルビとの契約には、万が一クラブが降格という不名誉な事態に陥った場合の解除条項が含まれる可能性があるという。現時点では、トッテナムはシーズン終盤の過酷な戦いに備え、万全の体制を整えるべく、複数の候補者を精査している。