トッテナム、アトレティコ・マドリード戦で悲惨なスタートを切り、望まぬCLの歴史に名を刻む GKアントニン・キンスキーは15分で交代
悲惨な開幕が戦術変更を早める
暫定監督イゴール・トゥドールは、レギュラーのグイエルモ・ヴィカリオではなくアントニン・キンスキーを先発起用するという衝撃的な決断を下したが、若きチェコ人GKは壊滅的な夜を経験した。彼は致命的なミスを2度犯し、まず6分に滑ってマルコス・ジョレンテに先制点を献上。
さらに事態は悪化し、アントワーヌ・グリーズマンのシュートで失点したわずか1分後、22歳の彼はルーティンのバックパスを完全にミス。ジュリアン・アルバレスに15分での3点目を簡単に決めさせてしまった。意気消沈したキンスキーは直ちにビカリオと交代となり、涙を浮かべてピッチを後にした。
望ましくない欧州記録が守備の崩壊を浮き彫りに
オプタジョーの統計データが、スペインの首都でロンドンクラブが喫した大敗の規模を明らかにした。ディエゴ・シメオネ率いるチームに許した3つの速攻ゴールは、欧州最高峰のクラブ大会において屈辱的な新記録を樹立した。ホームチームはわずか14分59秒で圧倒的な3点リードを奪取した。
この驚異的なスタートは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメントにおける史上最速のリード記録を正式に樹立した。ロレンテとアルバレスの得点に挟まれる形で14分に2点目を奪ったアントワーヌ・グリーズマンが、容赦ない効率性でアウェーチームを粉砕した。
スペインの強豪が混沌とした序盤を支配
前半は、ラ・リーガのチームが、脆弱なイングランドの対戦相手を完全に圧倒する、攻撃の激しさの見事な見本のような試合でした。最初の 3 点の猛攻に続き、22 分にはロビン・ル・ノーマンが 4 点目をヘッドで決め、さらに苦しみが増しました。アウェイチームは、ホームチームの執拗なハイプレスと正確なフィニッシュに対処できず、ピッチ上で完全に途方に暮れているように見えました。
26分にペドロ・ポッロがゴールを決め、スパーズはわずかながらも慰めの1点を挙げ、一時の息抜きを得た。しかし、レフェリーがハーフタイムの笛を吹いた時点で、スコアボードにはアトレティコが4対1でリードしていることが表示されていた。後半開始からわずか10分、アルバレスが5点目を決め、スコアは5対1となった。
国内での降格危機が大陸大会での苦境に拍車をかける
この欧州での屈辱は、プレミアリーグでクラブを苦しめる根深い危機の延長に過ぎない。現在16位に低迷する北ロンドンのチームは降格圏に危険なほど接近し、最下位3チームをわずか1ポイント上回るのみだ。わずか1年前には欧州の栄光を争っていたチームにとって、来季のチャンピオンシップ降格の脅威は今や現実味を帯びている。
新監督は開幕3試合（アーセナル、フラム、クリスタル・パレス戦）を全て落とし、いかなる勢いの転換も演出できていない。
