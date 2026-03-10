トッテナム、アトレティコ・マドリード戦で悲惨なスタートを切り、望まぬCLの歴史に名を刻む　GKアントニン・キンスキーは15分で交代

暫定監督イゴール・トゥドールは、レギュラーのグイエルモ・ヴィカリオではなくアントニン・キンスキーを先発起用するという衝撃的な決断を下したが、若きチェコ人GKは壊滅的な夜を経験した。彼は致命的なミスを2度犯し、まず6分に滑ってマルコス・ジョレンテに先制点を献上。

さらに事態は悪化し、アントワーヌ・グリーズマンのシュートで失点したわずか1分後、22歳の彼はルーティンのバックパスを完全にミス。ジュリアン・アルバレスに15分での3点目を簡単に決めさせてしまった。意気消沈したキンスキーは直ちにビカリオと交代となり、涙を浮かべてピッチを後にした。