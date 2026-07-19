北ロンドン復帰の噂がニュースをにぎわせるが、スパーズファンにとって現実は厳しい。ケインを駆り立てるのは、キャリアで未達成のチャンピオンズリーグ制覇への執念だ。報道では、トッテナムへの愛着はあるものの、再建を待つ余裕はないという。

自身の全盛期が限られていると理解する彼は、過渡期にある古巣に戻れば欧州制覇の望みが絶たれる可能性が高いと考える。レアル・マドリードも候補に挙がるが、同クラブが将来を見据えた長期計画に注力しているとされ、ケインが現状を維持する道は残されている。



