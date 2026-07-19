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「トッテナム、ごめん」――ハリー・ケインがスパーズに復帰しない理由。バイエルンでのイングランド代表ストライカーの将来に関する最新情報。
ケインの去就をめぐるバイエルンの姿勢
イングランド代表が2026年W杯で敗退したため、バイエルン・ミュンヘンはケインに長期休暇を与える。この期間に新契約交渉を加速させる方針で、クリスチャン・ファルク氏が伝えている。
イングランド代表主将のケインは大会中、代表戦に集中するため国内での去就に関する問い合わせをすべて遮断していた。だが準決勝敗退で騒動が収まった今、バイエルンは動き出す準備ができている。クラブは、国際舞台での経験がケインとミュンヘンの絆をさらに強めたと確信している。
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トッテナムに復帰する余地はない
北ロンドン復帰の噂がニュースをにぎわせるが、スパーズファンにとって現実は厳しい。ケインを駆り立てるのは、キャリアで未達成のチャンピオンズリーグ制覇への執念だ。報道では、トッテナムへの愛着はあるものの、再建を待つ余裕はないという。
自身の全盛期が限られていると理解する彼は、過渡期にある古巣に戻れば欧州制覇の望みが絶たれる可能性が高いと考える。レアル・マドリードも候補に挙がるが、同クラブが将来を見据えた長期計画に注力しているとされ、ケインが現状を維持する道は残されている。
国際的な失意がクラブの野心をさらに掻き立てる
イングランドはアルゼンチンに2-1で敗れ、ストライカーは深い傷を負った。試合終了のホイッスルが鳴り、彼はスタンドをじっと見つめた。SNSに投稿した彼は大きな虚無感を明かし、「この空虚さを言葉で表現できない」と語った。
あと一歩、本当にあと一歩で決勝に行けるところだった。でも、それだけでは足りなかった。 7週間、すべてを捧げたのに届かなかった。高い期待は理解しているし、当然だ。8年間、決勝の扉を叩き続けても、またしても最後のピースが欠けた。」この失望は深い内省をもたらし、ドイツでの来季に雪辱を晴らし栄光を掴むという強い決意へとつながった。
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オリゼの移籍状況
バイエルンはストライカーだけでなくマイケル・オリゼの残留も強く主張している。レアル・マドリードの関心が報じられているが、来季もアリアンツ・アレーナに残る見込みだ。 現時点では売却するつもりはないが、来夏に新契約を結ばなければ状況が複雑化する可能性もあるという。ケインとオリゼを残すことで、バイエルンは国内と欧州で優位を保つという意思を他クラブに示している。
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