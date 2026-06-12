運営陣は、負傷で離脱したディフェンダーについて残念な思いを示し、後任選出のプロセスを説明した。

アルゼンチン代表は、SNSや会見で診断と選出方針を説明し、「ディフェンダーのレオナルド・バレルディは右ヒラメ筋の肉離れでW杯に出場できない」と発表した。

スカローニ監督は「今日の検査には満足している。チームが何が必要かはほぼ明確になった。バエルディの代役を発表するにはあと1、2日かかるかもしれない」と語った。