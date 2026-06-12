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トッテナム移籍が決まったマルコス・セネシが、負傷したレオナルド・バエルディの代役として、リオネル・メッシらが属するアルゼンチン代表ワールドカップメンバーに選ばれた。
世界王者の急きょの守備再編
トレーニング中にバレルディが右脚を重度断裂。リオネル・スカローニ監督は大会計画を急きょ変更した。監督はアイスランドとの親善試合後に最終判断をし、その試合で戦術を検証。その後、待機メンバーのセネシを招集し、現在はカンザスシティの合宿地へ向かっている。
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スカローニ監督がメンバー選考の疑問を払拭
運営陣は、負傷で離脱したディフェンダーについて残念な思いを示し、後任選出のプロセスを説明した。
アルゼンチン代表は、SNSや会見で診断と選出方針を説明し、「ディフェンダーのレオナルド・バレルディは右ヒラメ筋の肉離れでW杯に出場できない」と発表した。
スカローニ監督は「今日の検査には満足している。チームが何が必要かはほぼ明確になった。バエルディの代役を発表するにはあと1、2日かかるかもしれない」と語った。
セネシの記念すべき偉業
代表戦出場わずか3試合の29歳にとって、この24時間は記念すべき時間となった。イタリア代表招集を辞退した過去を持つ元ボーンマス選手は、7月1日にトッテナムへフリー移籍することで合意。今後はクラブチームメイトとなるクリスティアン・ロメロと共に、2022年のエストニア戦で代表デビューしたスター揃いのアルビセレステ守備陣に加わる。
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カンザスでアフリカの試練が待ち受ける
アルゼンチン代表は、来週のアルジェリアとの初戦に向け、戦術の最終調整を行っている。スカローニ監督率いるチームは、オーストリアとヨルダンも待つグループJで戦う。アフリカ勢は過去にもアルビセレステの守備を崩しており、新体制の守備陣は開幕戦で番狂わせを避けるため、早期に連携を確立しなければならない。