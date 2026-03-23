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トッテナム監督のイゴール・トゥドールが悲しみに暮れている。ノッティンガム・フォレスト戦での敗北直後、父親の死を知らされたことが明らかになった。
チューダーの父親が悲劇的な死を遂げた
トッテナムがノッティンガム・フォレストに0-3で敗れた今回の試合は、クラブのトップリーグ残留が深刻な危機に瀕していることから、ファンを激怒させた。この結果により、スパーズの降格への懸念は大幅に高まった。リーグ戦13試合未勝利という状況下、この北ロンドンのクラブは現在、91年ぶりの最悪の成績に苦しんでいる。 試合中、トゥドル監督はベンチに留まっていたが、母国クロアチアのスポーツ紙『スポーツケ・ノヴォスティ』によると、試合終了のホイッスルが鳴った直後に、父マリオ氏の死去という悲報を受け取ったという。その後、クラブは、監督が近親者の死去により、試合後のメディア対応を行わないことを確認した。
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アシスタントが代わって対応する
ヘッドコーチの代理として、サルトールはトゥドールが抱える個人的な苦悩について、深い感情を込めて語った。「個人的な家庭の問題であり、彼にとっては明らかに辛い時期だ」と彼は記者団に語った。試合結果は芳しくなかったものの、サルトールはチーム内の結束を維持しようと努めた。彼は次のように付け加えた。「クラブの皆からの支援を感じているし、今は選手たちをどう支えられるかに集中している。 何が私に信念を与えてくれるか？リヴァプール戦とアトレティコ・マドリード戦、そして今日の前半戦だ。少なくとも1-0でリードしているべきだった。今は些細なことがすべて我々に不利に働いている。これを好転させることが重要であり、それが我々に自信を与えてくれるのだ。」
スパーズは急降下中
2月にトーマス・フランクに代わってチューダーが指揮を執って以来、期待されていた「新監督効果」は見られず、クロアチア人監督はリーグ戦5試合でわずか1ポイントしか獲得できていない。 この惨憺たる不振により、スパーズはプレミアリーグの順位表で17位に転落し、降格圏からわずか1ポイント差という状況に追い込まれている。このような厳しい状況は、1914-15シーズン以来、トップリーグのこの段階におけるクラブの最低勝ち点記録であり、現在ロンドン北部を襲っている危機の深刻さを浮き彫りにしている。
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決定的な転機
トッテナムは、代表戦の中断期間と先日のFAカップ敗退により、今後3週間という重要な休止期間に入る。この期間、クラブ首脳陣がテュドール監督の去就を検討する一方で、監督自身は悲しみに暮れる時間を得ることになる。 再開後、チームは降格回避をかけた過酷な7連戦に臨むことになる。まずはサンダーランドへの遠征、続いてホームでのブライトン戦が控えている。チェルシーやアストン・ヴィラとの重要なアウェイ戦も残っており、スパーズは2026年に入ってからの未勝利の連鎖を断ち切る方法を見つけなければ、チャンピオンシップ（2部）への降格という現実的な危機に直面することになるだろう。
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