トッテナム監督のイゴール・トゥドールが悲しみに暮れている。ノッティンガム・フォレスト戦での敗北直後、父親の死を知らされたことが明らかになった。

ヘッドコーチの代理として、サルトールはトゥドールが抱える個人的な苦悩について、深い感情を込めて語った。「個人的な家庭の問題であり、彼にとっては明らかに辛い時期だ」と彼は記者団に語った。試合結果は芳しくなかったものの、サルトールはチーム内の結束を維持しようと努めた。彼は次のように付け加えた。「クラブの皆からの支援を感じているし、今は選手たちをどう支えられるかに集中している。 何が私に信念を与えてくれるか？リヴァプール戦とアトレティコ・マドリード戦、そして今日の前半戦だ。少なくとも1-0でリードしているべきだった。今は些細なことがすべて我々に不利に働いている。これを好転させることが重要であり、それが我々に自信を与えてくれるのだ。」