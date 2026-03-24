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トッテナム復帰説が浮上する中、米国代表監督のマウリシオ・ポチェッティーノが「イングランドでのサッカーが恋しい」と明かす
再会の試みは失敗に終わった
トッテナムが早ければ2021年時点で、ポチェッティーノ監督をクラブに復帰させるべく正式な打診を行っていたことが明らかになった。同氏がパリ・サンジェルマンを指揮していた当時、トッテナムは同年4月にジョゼ・モウリーニョ監督が解任されたことを受け、元監督に接触していた。 当時、トッテナムはヌノ・エスピリト・サントを最終的に監督に任命するまでの間、後任の常任監督を探していた。クラブでの最初の在任期間中に293試合を指揮したポチェッティーノは、今もファンにとって伝説的な存在であり続けている。
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PSGからのポッチへのオファー
『レキップ』紙との率直なインタビューで、54歳の彼は、パリでの最初の6か月が過ぎた後、トッテナムから連絡があったかどうかを尋ねられた。彼は次のように明かした。「トッテナムだけじゃない。他の超大物クラブからもね。あの6か月のシーズンが終わった時、ちょっと……まあ、このコロナ禍の影響もあって、クラブの状況は不安定になっていた。あらゆる面でね。 変化の時期であり、居心地の悪い状況や……今日のような安定した環境で仕事ができるという印象を与えないような状況が続いた。PSGでの経験は楽しかった。しかし、他にも選択肢があった。それをクラブにも伝えたが、彼らはどの提案にも耳を貸そうとしなかった。」
今でもスパーズのファンから愛されている
ポチェッティーノとトッテナムのサポーターとの揺るぎない絆が、先日、あるユニークな状況下でカメラに捉えられた。チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦（メトロポリターノ・スタジアム）に向けてマドリードへ向かう途中、米国代表監督であるポチェッティーノは、遠征に同行する大勢のサポーターと同じ飛行機に乗っていた。サポーターたちはすぐに歌声を上げ、かつての監督に賛歌を捧げた。 この相互の敬意は、英国のサッカーに対する深い愛情に根ざしている。サウサンプトンやチェルシーでも指揮を執ったポチェッティーノはこう打ち明けた。「イングランドのサッカー界が恋しい。この国も、その文化も、サッカー文化も大好きだ。競争心があり、他者と自分を比べ、自分の限界を試したいと思う人にとって、ここは理想的な場所だ。ここでは、常にベストを尽くさなければならない。」
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ワールドカップ後の決定
ポチェッティーノは現在、2026年に自国で開催されるワールドカップでアメリカ代表を率いることに注力している。同大会のグループステージでは、パラグアイ、オーストラリア、そしてトルコ、ルーマニア、スロバキア、コソボが争っているUEFAパスCの勝者と対戦することになる。大会は7月に終了するが、その時期は8月22日に開幕する2026-27シーズンのプレミアリーグと完全に重なるため、彼がイングランドのサッカー界に復帰する道が開ける可能性がある。