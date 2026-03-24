トッテナム復帰説が浮上する中、米国代表監督のマウリシオ・ポチェッティーノが「イングランドでのサッカーが恋しい」と明かす

ポチェッティーノとトッテナムのサポーターとの揺るぎない絆が、先日、あるユニークな状況下でカメラに捉えられた。チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦（メトロポリターノ・スタジアム）に向けてマドリードへ向かう途中、米国代表監督であるポチェッティーノは、遠征に同行する大勢のサポーターと同じ飛行機に乗っていた。サポーターたちはすぐに歌声を上げ、かつての監督に賛歌を捧げた。 この相互の敬意は、英国のサッカーに対する深い愛情に根ざしている。サウサンプトンやチェルシーでも指揮を執ったポチェッティーノはこう打ち明けた。「イングランドのサッカー界が恋しい。この国も、その文化も、サッカー文化も大好きだ。競争心があり、他者と自分を比べ、自分の限界を試したいと思う人にとって、ここは理想的な場所だ。ここでは、常にベストを尽くさなければならない。」